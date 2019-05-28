Критик Соседов считает, что Киркорову нужен психиатр

28.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Критик Соседов считает, что Киркорову нужен психиатр
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал конфликт Филиппа Киркорова и продюсера Иосифа Пригожина, который разгорелся из-за клипа «Ибица». Поведение и реплики Киркорова навели его на мысль, что артист имеет проблемы с психическим здоровьем и посоветовал ему обратиться к психиатру.

Напомним, возмущение Пригожина вызвал эпизод, где Николая Баскова обливают в биотуалете фекалиями. Киркоров прокомментировал претензии Пригожина в эфире шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». По мнению певца, Пригожин просто ему завидует и «первым бы облил свою Валерию [фекалиями]», если бы раньше до этого додумался. Однако продюсер заявил, что на такое никогда бы не пошел, потому что «слишком любит и уважает свою женщину».

Этот диалог поразил Соседова. По мнению критика, поведение Киркорова говорит о том, что у него явно проблемы психического характера.

«Это размышления тяжело больного человека, его нужно отправить к врачу», — заявил он в интервью агентству «URA.RU».

Клип «Ибица» Соседов счел «позорным, совершенно аморальным, недостойным звания народных артистов».

«Надо быть полным идиотом, чтобы гордиться им. Глотать [фекалии], и гордиться этим? Это до какой степени извращенности надо дойти», — поразился он.

Более того, Соседов добавил, что не смог досмотреть клип.

«Мне стало физически дурно. Я счел себя оскорбленным. В пору иск подавать к Киркорову, », — заключил он, добавив, что «Ибицу» следует запретить к показу.

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