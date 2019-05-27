Иосиф Пригожин обвиняет бывшую супругу в манипулировании детьми



Продюсер Иосиф Пригожин поведал СМИ о семейном конфликте. По его словам, бывшая супруга пытается использовать их совместных сына и дочь, чтобы получать деньги.

В беседе со "Стархит" продюсер рассказал, что недавно с ним связался сын Дмитрий от первого брака, с которым довольно давно не было связи. Выяснилось, что молодой человек хотел приехать к отцу вместе со своим отчимом и обсудить бизнес, но получил отказ. А на днях в аккаунте сына в соцсети появилась неприятная запись: "Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе".

Пригожин уверен, что сын не мог такого написать, и винит во всем экс-супругу.

"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.

Пригожин сообщил, что бывшая супруга обращалась к нему за материальной помощью, однако он заявил, что готов помогать детям, но не ей и ее новому мужу. Также он заверил, что уже выплатил миллионы, в том числе на покупку детям жилплощади, однако эти деньги "Еленой и ее супругом благополучно были куда-то спущены". Наконец, подчеркнул продюсер, когда 15 лет назад он ушел из семьи, чтобы быть вместе с Валерией, он оставил жене и детям все, что имел: "Тогда я ушел из семьи буквально в одних шортах!"



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







