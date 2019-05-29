Друг Кобзона поведал, что смерть от онкологии певцу нагадала цыганка



Стали известны неожиданные подробности смерти прославленного артиста Иосифа Кобзона. О них поведал близкий друг и коллега певца Левон Оганезов.

По словам Оганезова, Кобзон знал, что умрет от рака. Такую кончину ему еще за 50 лет до смерти нагадала цыганка. Оганезов рассказал, что это произошло в начале 70-х годов на гастролях в Краснодаре. Друзья вместе отправились на рынок, где к Кобзону подошла цыганка и предложила погадать. Певец заплатил ей пять рублей, после чего она и сделала страшное предсказание.

«Проживешь ты 82 года и последние десять лет будешь очень болеть», — процитировал Оганезов слова цыганки.

Кроме того, по его словам, гадалка рассказала Кобзону, что у него будет «двое детей, большое количество внуков, много денег, слава и почет», пишет издание Sobesednik.

Кобзон скончался 30 августа минувшего года в клинике в Москве. Как напоминают «Дни.ру», состояние певца было очень тяжелым, он даже впал в кому. 2 сентября он был погребен на Востряковском кладбище.

Ранее НСН сообщала о подаче в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон». Гендиректор «Культурного фонда Кобзона» Юлия Дорохова уточнила, что выпуск какой-либо продукции под этими именами пока не планируется, но этими имена теперь не смогут использовать те, кто не имеет на это прав.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







