15 звезд, ставших мамами до 20 лет

Каждая женщина сама выбирает, когда ей стать мамой: кто-то сначала строит карьеру, а у кого-то и в результате первых отношений лет в 15 появляется малыш. Кто-то осуждает такую тенденцию, а кто-то относится с пониманием. А есть и те, кому всё равно, лишь бы юные мамы и их дети были счастливы и здоровы, и неважно, в каком возрасте женщины дали ребенку жизнь.
Сегодня наша редакция расcкажет тебе о звездах, которые очень рано познали радость материнства. И это никак не помешало им сделать головокружительную карьеру, стать знаменитыми, раскрыть творческий потенциал. Читаем, смотрим и восхищаемся!
Вупи Голдберг
Комедийная актриса, обладательница «Оскара» и «Грэмми», стала мамой в 18 лет. А в 34 стала молодой бабушкой. И всё это время ей хватало сил и энергии воспитывать дочь и радовать зрителя своей игрой.
Вера Брежнева
Блондинка из «ВИА Гры» родила первую дочь в 19. Сейчас у нее двое девочек. Когда ее заметил Константин Меладзе и пригласил в свою знаменитую группу, она воспитывала полуторагодовалую малышку Соню.
София Вергара
Успешная колумбийская модель не боялась семейной жизни и родов. В 18 лет она вышла замуж, а через год уже дала жизнь сыну Манго. И хоть она и развелась с супругом, никогда ни о чём не жалела. А ее карьера постоянна шла вверх.
Анна Николь Смит
Будущая американская супермодель и секс-символ 90-х родила в 18 лет. Тогда она работала помощницей повара в дешевом пабе и не подозревала, что когда-то будет знаменитой. Как видим, появление ребенка не отняло у нее сил и энтузиазма двигаться вперед.
Наталья Водянова
Модель родила первого ребенка в 19 лет. Сейчас у нее пятеро детей. И это не мешает красавице оставаться в форме, участвовать в показах именитых дизайнеров, быть лицом мировых брендов и вести дела собственного благотворительного фонда.
Эдит Пиаф
Всемирно известная французская певица родила дочь в 17 лет. Девочка заболела туберкулезным менингитом и умерла, не дожив и до трех лет. Марсель была единственным ребенком певицы.
Кристина Орбакайте
Дочь Аллы Пугачевой еще в 16 лет стала жить самостоятельно. Она выбрала гражданский брак с Владимиром Пресняковым. Отношения привели к появлению ребенка. В Лондоне в возрасте 19 лет Кристина родила первенца. Сейчас Никита успешный музыкант и актер.
Соланж Ноулз
Это младшая сестра R'n'B-исполнительницы Бейонсе, известная певица в стиле соул. В 18 лет у Соланж родился сын от футболиста Дэниела Смита. Соланж для сестры большой друг, советчик и авторитет.
Джейми Линн Спирс
Она известная актриса и певица, хотя больше ее знают как сестру Бритни Спирс, более экстравагантной и эпатажной личности. Специализация Джейми Линн — молодежные телесериалы и другие проекты кинокомпании «Дисней».
Фантазия Баррино
Беременность у американской певицы случилась в 17 лет. В старших классах школы ее изнасиловали. Далее она решилась на отношения, в которых и родила дочь. Ей было непросто. Но она справилась, еще и стала известной исполнительницей в стиле R'n'B, соул и госпел после победы на телешоу American Idol.
Слава
Певица дала жизнь своей первой дочери Александре в 18 лет. Через три года ее случайно заметил в караоке телевизионный режиссер Сергей Кальварский и предложил сотрудничество. Так и началась сольная карьера Славы. Но истины ради стоит отметить, что не было бы у девушки таланта и способностей, никакое стечение обстоятельств не помогло бы.
Таисия Повалий
Единственный сын украинской певицы, Денис Повалий, появился на свет, когда Тае было 18 лет. Через десяток лет артистка ушла от мужа к своему продюсеру Игорю Лихуте. Ребенок решил остаться с отцом, тоже творческим человеком, аранжировщиком президентского оркестра. Но, повзрослев, сын примирился с матерью, стал ее лучшим другом, да еще и пошел по маминым стопам, выбрав карьеру певца.
Кейша Кассл-Хьюз
В 11 лет девочка стала номинаткой на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Оседлавший кита». А уже в 17 родила ребенка. Сейчас она воспитывает девочку-подростка и заодно продолжает сниматься в кино.
Лоретта Линн
Эту кантри-певицу можно считать матерью-героиней. В 15 лет она вышла замуж, через год родила первого ребенка, а в 20 была матерью уже четверых детей. С их отцом, своим музыкальным менеджером Оливером Линном, она прожила всю жизнь. Именно он подарил ей первую гитару и стимулировал женщину на творческое развитие.
Арета Франклин
Она стала мамой в 13 лет, а в 17 уже ждала третьего ребенка. Ее называют королевой соула. Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.
Истории этих женщин поражают. Однозначно они заслуживают уважения за проявление большой жизненной силы, воли и стойкости.
Какая из этих судеб задела тебя больше всего? Пиши в комментариях и делись статьей с друзьями.
Еще из этой рубрики: