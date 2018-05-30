15 звезд, ставших мамами до 20 лет

Каждая женщина сама выбирает, когда ей стать мамой: кто-то сначала строит карьеру, а у кого-то и в результате первых отношений лет в 15 появляется малыш. Кто-то осуждает такую тенденцию, а кто-то относится с пониманием. А есть и те, кому всё равно, лишь бы юные мамы и их дети были счастливы и здоровы, и неважно, в каком возрасте женщины дали ребенку жизнь.

Сегодня наша редакция расcкажет тебе о звездах, которые очень рано познали радость материнства. И это никак не помешало им сделать головокружительную карьеру, стать знаменитыми, раскрыть творческий потенциал. Читаем, смотрим и восхищаемся!



Вупи Голдберг

Комедийная актриса, обладательница «Оскара» и «Грэмми», стала мамой в 18 лет. А в 34 стала молодой бабушкой. И всё это время ей хватало сил и энергии воспитывать дочь и радовать зрителя своей игрой.

Вера Брежнева

Блондинка из «ВИА Гры» родила первую дочь в 19. Сейчас у нее двое девочек. Когда ее заметил Константин Меладзе и пригласил в свою знаменитую группу, она воспитывала полуторагодовалую малышку Соню.

София Вергара

Успешная колумбийская модель не боялась семейной жизни и родов. В 18 лет она вышла замуж, а через год уже дала жизнь сыну Манго. И хоть она и развелась с супругом, никогда ни о чём не жалела. А ее карьера постоянна шла вверх.

Анна Николь Смит

Будущая американская супермодель и секс-символ 90-х родила в 18 лет. Тогда она работала помощницей повара в дешевом пабе и не подозревала, что когда-то будет знаменитой. Как видим, появление ребенка не отняло у нее сил и энтузиазма двигаться вперед.

Наталья Водянова

Модель родила первого ребенка в 19 лет. Сейчас у нее пятеро детей. И это не мешает красавице оставаться в форме, участвовать в показах именитых дизайнеров, быть лицом мировых брендов и вести дела собственного благотворительного фонда.

Эдит Пиаф

Всемирно известная французская певица родила дочь в 17 лет. Девочка заболела туберкулезным менингитом и умерла, не дожив и до трех лет. Марсель была единственным ребенком певицы.

Кристина Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой еще в 16 лет стала жить самостоятельно. Она выбрала гражданский брак с Владимиром Пресняковым. Отношения привели к появлению ребенка. В Лондоне в возрасте 19 лет Кристина родила первенца. Сейчас Никита успешный музыкант и актер.

Соланж Ноулз

Это младшая сестра R'n'B-исполнительницы Бейонсе, известная певица в стиле соул. В 18 лет у Соланж родился сын от футболиста Дэниела Смита. Соланж для сестры большой друг, советчик и авторитет.

Джейми Линн Спирс

Она известная актриса и певица, хотя больше ее знают как сестру Бритни Спирс, более экстравагантной и эпатажной личности. Специализация Джейми Линн — молодежные телесериалы и другие проекты кинокомпании «Дисней».



Фантазия Баррино

Беременность у американской певицы случилась в 17 лет. В старших классах школы ее изнасиловали. Далее она решилась на отношения, в которых и родила дочь. Ей было непросто. Но она справилась, еще и стала известной исполнительницей в стиле R'n'B, соул и госпел после победы на телешоу American Idol.



Слава

Певица дала жизнь своей первой дочери Александре в 18 лет. Через три года ее случайно заметил в караоке телевизионный режиссер Сергей Кальварский и предложил сотрудничество. Так и началась сольная карьера Славы. Но истины ради стоит отметить, что не было бы у девушки таланта и способностей, никакое стечение обстоятельств не помогло бы.

Таисия Повалий

Единственный сын украинской певицы, Денис Повалий, появился на свет, когда Тае было 18 лет. Через десяток лет артистка ушла от мужа к своему продюсеру Игорю Лихуте. Ребенок решил остаться с отцом, тоже творческим человеком, аранжировщиком президентского оркестра. Но, повзрослев, сын примирился с матерью, стал ее лучшим другом, да еще и пошел по маминым стопам, выбрав карьеру певца.

Кейша Кассл-Хьюз

В 11 лет девочка стала номинаткой на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Оседлавший кита». А уже в 17 родила ребенка. Сейчас она воспитывает девочку-подростка и заодно продолжает сниматься в кино.

Лоретта Линн

Эту кантри-певицу можно считать матерью-героиней. В 15 лет она вышла замуж, через год родила первого ребенка, а в 20 была матерью уже четверых детей. С их отцом, своим музыкальным менеджером Оливером Линном, она прожила всю жизнь. Именно он подарил ей первую гитару и стимулировал женщину на творческое развитие.



Арета Франклин

Она стала мамой в 13 лет, а в 17 уже ждала третьего ребенка. Ее называют королевой соула. Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Истории этих женщин поражают. Однозначно они заслуживают уважения за проявление большой жизненной силы, воли и стойкости.

Какая из этих судеб задела тебя больше всего? Пиши в комментариях и делись статьей с друзьями.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







