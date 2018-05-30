15 звезд, ставших мамами до 20 лет

30.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Каждая женщина сама выбирает, когда ей стать мамой: кто-то сначала строит карьеру, а у кого-то и в результате первых отношений лет в 15 появляется малыш. Кто-то осуждает такую тенденцию, а кто-то относится с пониманием. А есть и те, кому всё равно, лишь бы юные мамы и их дети были счастливы и здоровы, и неважно, в каком возрасте женщины дали ребенку жизнь.

Сегодня наша редакция расcкажет тебе о звездах, которые очень рано познали радость материнства. И это никак не помешало им сделать головокружительную карьеру, стать знаменитыми, раскрыть творческий потенциал. Читаем, смотрим и восхищаемся!

Вупи Голдберг
15 звезд, ставших мамами до 20 летКомедийная актриса, обладательница «Оскара» и «Грэмми», стала мамой в 18 лет. А в 34 стала молодой бабушкой. И всё это время ей хватало сил и энергии воспитывать дочь и радовать зрителя своей игрой.

Вера Брежнева
15 звезд, ставших мамами до 20 летБлондинка из «ВИА Гры» родила первую дочь в 19. Сейчас у нее двое девочек. Когда ее заметил Константин Меладзе и пригласил в свою знаменитую группу, она воспитывала полуторагодовалую малышку Соню.

София Вергара
15 звезд, ставших мамами до 20 летУспешная колумбийская модель не боялась семейной жизни и родов. В 18 лет она вышла замуж, а через год уже дала жизнь сыну Манго. И хоть она и развелась с супругом, никогда ни о чём не жалела. А ее карьера постоянна шла вверх.

Анна Николь Смит
15 звезд, ставших мамами до 20 летБудущая американская супермодель и секс-символ 90-х родила в 18 лет. Тогда она работала помощницей повара в дешевом пабе и не подозревала, что когда-то будет знаменитой. Как видим, появление ребенка не отняло у нее сил и энтузиазма двигаться вперед.

Наталья Водянова
15 звезд, ставших мамами до 20 летМодель родила первого ребенка в 19 лет. Сейчас у нее пятеро детей. И это не мешает красавице оставаться в форме, участвовать в показах именитых дизайнеров, быть лицом мировых брендов и вести дела собственного благотворительного фонда.

Эдит Пиаф
15 звезд, ставших мамами до 20 летВсемирно известная французская певица родила дочь в 17 лет. Девочка заболела туберкулезным менингитом и умерла, не дожив и до трех лет. Марсель была единственным ребенком певицы.

Кристина Орбакайте
15 звезд, ставших мамами до 20 летДочь Аллы Пугачевой еще в 16 лет стала жить самостоятельно. Она выбрала гражданский брак с Владимиром Пресняковым. Отношения привели к появлению ребенка. В Лондоне в возрасте 19 лет Кристина родила первенца. Сейчас Никита успешный музыкант и актер.

Соланж Ноулз
15 звезд, ставших мамами до 20 летЭто младшая сестра R'n'B-исполнительницы Бейонсе, известная певица в стиле соул. В 18 лет у Соланж родился сын от футболиста Дэниела Смита. Соланж для сестры большой друг, советчик и авторитет.

Джейми Линн Спирс
15 звезд, ставших мамами до 20 летОна известная актриса и певица, хотя больше ее знают как сестру Бритни Спирс, более экстравагантной и эпатажной личности. Специализация Джейми Линн — молодежные телесериалы и другие проекты кинокомпании «Дисней».

Фантазия Баррино
15 звезд, ставших мамами до 20 летБеременность у американской певицы случилась в 17 лет. В старших классах школы ее изнасиловали. Далее она решилась на отношения, в которых и родила дочь. Ей было непросто. Но она справилась, еще и стала известной исполнительницей в стиле R'n'B, соул и госпел после победы на телешоу American Idol.

Слава
15 звезд, ставших мамами до 20 летПевица дала жизнь своей первой дочери Александре в 18 лет. Через три года ее случайно заметил в караоке телевизионный режиссер Сергей Кальварский и предложил сотрудничество. Так и началась сольная карьера Славы. Но истины ради стоит отметить, что не было бы у девушки таланта и способностей, никакое стечение обстоятельств не помогло бы.

Таисия Повалий
15 звезд, ставших мамами до 20 летЕдинственный сын украинской певицы, Денис Повалий, появился на свет, когда Тае было 18 лет. Через десяток лет артистка ушла от мужа к своему продюсеру Игорю Лихуте. Ребенок решил остаться с отцом, тоже творческим человеком, аранжировщиком президентского оркестра. Но, повзрослев, сын примирился с матерью, стал ее лучшим другом, да еще и пошел по маминым стопам, выбрав карьеру певца.

Кейша Кассл-Хьюз
15 звезд, ставших мамами до 20 летВ 11 лет девочка стала номинаткой на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Оседлавший кита». А уже в 17 родила ребенка. Сейчас она воспитывает девочку-подростка и заодно продолжает сниматься в кино.

Лоретта Линн
15 звезд, ставших мамами до 20 летЭту кантри-певицу можно считать матерью-героиней. В 15 лет она вышла замуж, через год родила первого ребенка, а в 20 была матерью уже четверых детей. С их отцом, своим музыкальным менеджером Оливером Линном, она прожила всю жизнь. Именно он подарил ей первую гитару и стимулировал женщину на творческое развитие.

Арета Франклин
15 звезд, ставших мамами до 20 летОна стала мамой в 13 лет, а в 17 уже ждала третьего ребенка. Ее называют королевой соула. Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Истории этих женщин поражают. Однозначно они заслуживают уважения за проявление большой жизненной силы, воли и стойкости.

Какая из этих судеб задела тебя больше всего? Пиши в комментариях и делись статьей с друзьями.

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