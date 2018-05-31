Стало известно, кому проиндексируют пенсии 1 августа

31.05.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В России продолжает действовать своеобразный "мораторий" на индексацию пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают официальную трудовую деятельность. Соответствующее решение власти приняли около двух лет назад.

Стало известно, кому проиндексируют пенсии 1 августа

Но помимо привычной процедуры индексирования пенсий в нашей стране еще и существует практика производить перерасчет пенсий. Именно об этом интересуются работающие пенсионеры, заглядывая в перспективу ближайшего времени. Так, их очень волнует вопрос о том, будут ли их пенсии скорректированы с 1 августа 2018 года.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что с первого августа пенсии трудящихся пенсионеров будут пересмотрены. Они вырастут по причине увеличения размера ИПК, а если говорить проще, то речь идет о пенсионных баллах. Последние растут благодаря страховым взносам, уплаченных за сотрудника работодателем.

По этой причине с 1 августа нынешнего года работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, получат пенсию в несколько увеличившемся размере. Правда, следует внести ясность в этот вопрос, заметив, что повышение на сей раз затронет только получателей страховых пенсий по старости и инвалидности.

Трудящихся пенсионеров освободили от надобности лично приходить в отделение Пенсионного фонда, чтобы был произведен перерасчет пенсий. Все пройдет автоматически.

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