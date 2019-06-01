Бузова считает «дешевыми понтами» нападки Собчак в ее адрес



Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова дерзко ответила своей коллеге по шоу Ксении Собчак после нелестного упоминания ее имени в проекте светской львицы «Осторожно, Собчак».

Выпуск программы Собчак на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» был посвящен миру моды. Ведущая рассказала о неком дизайнере, который попросил телеведущую обратиться к Бузовой с очень деликатной просьбой: не носить одежду его бренда.

Бузова в ответ обратила внимание на то, что «ни один выпуск Ксении Собчак», да и многих других блогеров не обходится без обсуждения ее персоны.

«Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь УМ, благородство, внутренняя наполненность и доброта, а не дешевые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнем», — написала в Instagram Бузова.

При этом она подчеркнула, что, работая круглосуточно, может позволить себе «как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане», а также не стесняется носить вещи из недорогих магазинов.

«Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья… Это намного больше!!!» — пишет певица.

Подводя итог, Бузова подчеркнула, что она «девочка из народа» и знает цену деньгам.

Отметим, что многие звезды встали на сторону Бузовой в этом споре. Ее «коллега» по «Дому-2» Виктория Боня в комментарии к записи сообщила, что очень смеялась над этими словами Собчак.

«Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего из себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет. Ржу не могу! Время все расставит на свои места», — написала она.

Актриса Наталья Рудова вовсе назвала участников передачи Собчак «чернью».

«Кто вы такие чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?!!!!» — возмутилась актриса.

«Моя девочка! Перестань обращать внимание на людей, у которых полно времени...» — обратилась к Бузовой Лолита Милявская.

«За этим столом нет никого из списка Forbes. Не переживайте, Ольга!» — посоветовала певице русская редакция Forbes.

В конце прошлого года компания «Медиалогия» составила рейтинг звезд по упоминаемости в СМИ. Как сообщал RT, Бузова с большим отрывом обогнала Филиппа Кирокорова и Аллу Пугачеву.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







