Бывшая супруга Башарова сбежала с сыном из страны



Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета уехала с сыном в Доминикану. Она сообщила, что купила билеты в один конец.

«Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец», — сообщила экс-супруга актера в Instagram.

Женщина сообщила, что решила уволиться с работы и исполнить мечту ребенка – пожить у моря. Башарова отметила, что все происходит в нужное время.

«Какое счастье, что все что с нами происходит не просто так, а именно в нужное время. Я забрала трудовую, получила расчет и вот он — шанс исполнить желание моего маленького принца», — добавила экс-жена актера.

При этом Башарова рассказала, что все-таки планирует вернуться в Россию через несколько месяцев.

В феврале бывшая жена актера заявила, что собирается подать на развод. Напомним, это уже не первый развод для Башарова, который был связан со скандалом из-за побоев. О том, что Елизавета подала на развод, актер узнал из социальных сетей и написал возмущенный пост в Facebook, однако потом удалил. У пары остался двухгодовалый сын Марсель.

В СМИ появились сообщения, что Башаров сломал нос своей последней жене. По словам ее брата, супруг избил Елизавету, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам актер утверждал, что они с семьей отдыхают в Таиланде, и у них все прекрасно.

Ранее стало известно, что Башаров после развода с Елизаветой оставил ей квартиру. По словам актера, бывшая возлюбленная заставила его написать дарственную на квартиру, причем, как сообщил Башаров, бывшая жена шантажировала его.



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