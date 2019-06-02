12 актеров в фильмах и реальной жизни глазами их жен и друзей

В каждом фильме найдется парочка-тройка привлекательных и очень обаятельных героев. Многие из них на протяжении долгих лет являются предметом мечтаний для женщин и примером подражания для мужчин. Но чаще всего актеры и их герои на экране – это две большие разницы.

1. Джейсон Момоа (Jason Momoa)

Американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа часто играет в кино мужчин со страшным взглядом и строгим лицом. Все знают его по роли могущественного воина в «Игре престолов» и роли главного героя в «Аквамене».

Но в реальной жизни Джейсон Момоа является полной противоположностью своего экранного воплощения. Этот очень высокий парень всегда улыбается, потому что он постоянно в отличном настроении. Он семьянин, который любит свою жену и детей. И его сообщения в Instagram, безусловно, способны поднять настроение. Именно поэтому коллеги по цеху просто обожают его.

2. Джейми Дорнан (Jamie Dornan)

Женщины знают ирландского актера Джейми Дорнана по его роли в фильме «Пятьдесят оттенков серого». Это один из немногих людей, которые не пользуются социальными сетями и пытаются закрыть свою личную жизнь от других людей. Джейми объясняет свое отношение так: чем более открытым является человек, тем более активны его ненавистники.

Помимо актерской карьеры, он очень успешен в модельном бизнесе: Джейми часто появляется в рекламных роликах таких компаний, как Hugo Boss, Dior и Calvin Klein. Но больше всего он любит проводить свободное время с детьми и играть в гольф. Он говорит, что самое веселое для него-быть родителем. В настоящее время он и его жена ждут еще одного ребенка.



3. Том Харди (Tom Hardy)

Том Харди выглядит как парень, который постоянно ходит по лезвию бритвы. Но с тех пор, как у него появилась семья, Том сильно изменился. И теперь вы можете увидеть его в его обычном образе только на экране.

Также хорошо известно, что Том дружит с Леонардо Ди Каприо. Они постоянно заключают смешные пари и попадают в смешные ситуации. Если добавить к этому любовь Харди к собакам и велосипедам, то получится идеальный образ доброго парня.



4. Джуд Лоу (Jude Law)

Роль Папы Римского в фильме «Молодой Папа» лишь подчеркивает очарование и привлекательность английского актера Джуда Лоу. Сейчас ему 46 лет, и каждый раз, когда он появляется на киноэкране в сериале или театральном шоу, женщины не остаются равнодушными.

В реальной жизни Джуд тоже пользуется популярностью. Несмотря на то, что у него 5 детей от разных женщин, он остается холостяком и все время работает. У Джуда много общего с персонажами, которых он изображает. Он носит модную одежду и регулярно разбивает женские сердца, исчезая из жизни женщин.

5. Джейк Джилленхол (Jake Gyllenhaal)

Несмотря на то, что Джейка называют самым красивым мужчиной на планете, он все еще холостяк, вероятно, самый привлекательный среди голливудских звезд. Ему 38 лет, он никогда не был женат, и у него нет детей. Но он является крестным отцом для Хита Леджера (Heath Ledger) и ребенка Мишель Уильямс (Michelle Williams).

Недавно он снялся в рекламе Calvin Klein, где сыграл роль замечательного отца, с любовью смотрящего на свою маленькую дочь и обнимающего свою прекрасную жену. В этой роли он был великолепен, но мы понятия не имеем, почему Джейку до сих пор не удалось найти женщину, на которой он хотел бы жениться.



6. Том Хиддлстон (Tom Hiddleston)

На экране Том Хиддлстон выглядит и ведет себя как настоящий аристократ, и его несколько раз называли самым сексуальным мужчиной в киноиндустрии. Его отношения со знаменитой Тейлор Свифт (Taylor Swift) закончились много лет назад, и с тех пор он виртуозно скрывает информацию о своей личной жизни.

Он считает себя преданным феминистом и тратит много времени на благотворительность. Его любовь к детям заставляет его много помогать другим. Тома также знают, как человека с прекрасным чувством юмора. Кроме того, он прекрасный танцор.

7. Джеймс Франко (James Franco)

Мы привыкли видеть Джеймса Франко на экране, но у него много других талантов, о которых мало знают. Например, Джеймс пишет эссе и статьи для разных журналов, и он серьезно занимается музыкой. Также он часто читает лекции о кино и актерском мастерстве, большинство из которых бесплатные.

Джеймс очень любит интернет, и общается онлайн со своими поклонницами. Такой виртуальный флирт не раз приводил к многочисленным скандалам. Кроме того, Джеймс любит делать селфи, большинство из них очень провокационные, и это хобби не понравилось публике, поэтому актеру пришлось удалить свои профили из социальных сетей.

8. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)

Трудно представить себе блокбастер Marvel без жесткого Криса Хемсворта. Однако в реальной жизни Крис совсем не похож на одинокого супергероя, который спасает Вселенную. Актер женат на красавице Эльзе Патаки (Elsa Pataky), и у них трое общих детей.

Крис-фанат фитнеса и здорового образа жизни. Это хобби помогает ему в его работе, потому что роли супергероев, которых он играет, требуют хорошей физической подготовки. В свободное время актер разрабатывает собственное приложение для смартфонов, которое поможет пользователям вести здоровый образ жизни и эффективно заниматься спортом.



9. Кит Харингтон (Kit Harington)

Очень скоро мы увидим одного из главных персонажей «Игры Престолов», Джона Сноу, которого играет Кит Харингтон. На счету актера еще не много фильмов потому, что его карьера началась только в 2011 году. Но он делает большие успехи.

Актер родился в аристократической семье, поэтому старается жить согласно исконно британским традициям. Например, он живет в особняке 15 века, а свадьбу сыграл в замке 12 века. Он также любит футбол и много занимается благотворительностью. Это огромная часть жизни Кита.



10. Леонардо ДиКаприо

Невозможно представить себе киноиндустрию без Леонардо Ди Каприо. Несмотря на то, что его актерская деятельность началась в 1989 году, он все еще не может привыкнуть к пристальному вниманию поклонниц и папарацци. На улице вы никогда не встретите Лео без маскировки: он всегда закрывает лицо очками, бейсболкой или капюшоном.

Возможно, Лео и пытается устроить свою личную жизнь, но у него нет серьезных отношений, хотя ему уже 44 года. Леонардо пытается использовать свою популярность во благо. Он принимает участие в различных благотворительных проектах по привлечению внимания к экологическим проблемам. Даже получив долгожданный «Оскар», Лео привлек внимание ни к своей персоне, а к проблемам экологии.

Райан Гослинг (Ryan Gosling)

Мы никогда не забудем удивительную роль, которую сыграл Райан Гослинг в «Дневнике памяти». В этом фильме он сыграл романтичного мужчину, который любил только одну женщину. Райан не мог избавиться от этого образа, но все изменилось после того, как он встретил свою любовь, Еву Мендес (Eva Mendes). Мы узнали, что Райан - заботливый отец и любящий муж, и с тех пор его роли стали более серьезными.

После того, как у них появились дети, оба актера стали вести более размеренную жизнь, и закрыли свою личную жизнь и детей от посторонних. Как и многие другие парни в Голливуде, Райан занимается благотворительностью и развивает свой собственный бизнес, ресторан.



Брэдли Купер (Bradley Cooper)

После своего эпического выступления на Грэмми, Брэдли Купер больше не является просто хорошим актером. Теперь мы знаем, что он также талантливый музыкант, певец, и режиссер. Брэдли всегда улыбается на экране, и это, вероятно, единственное, что роднит Брэдли с его персонажами. Его коллеги говорили, что в реальной жизни он не так уверен в себе.

Хотя Брэдли Купер официально не женат, весь мир знает, что он нашел свою любовь — Ирину Шейк. У пары даже есть дочь. Брэдли счастливый отец, и теперь у него в жизни есть что-то более важное, чем работа.



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