Группа «Фабрика» ищет замену Саше Савельевой

В конце прошлого года на последних сроках беременности Саша Савельева начала отменять выступления, и на концертах вместо нее выступала другая исполнительница. Коллектив «Фабрика» не комментировал ни смену состава группы, ни положение Саши. Сегодня официально объявили конкурс на место вокалистки.

Слушатели помнят «золотой» состав группы «Фабрика», когда в нее входили Ира Тонева, Сати Казанова и Саша Савельева. Но времена меняются: Сати давно занялась сольной карьерой, а Саша в марте стала мамой, подарив супругу Кириллу Сафонову сына. Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Заявки начнут принимать с 1 июня. Любой желающий может отправить на указанную почту личные данные и видеозапись с исполнением одного из хитов группы и другой русскоязычной песни. После первичного отбора начнется второй тур состязания за вакантное место. Действующие вокалистки «Фабрики» и продюсер Игорь Матвиенко пригласят 15-20 лучших вокалисток на личную встречу. На третьем этапе девушки будут сражаться за победу в социальных сетях, где пользователи проголосуют за самую достойную кандидатуру.

Продюсер коллектива отметил, что рад за Савельеву, но понимает: она долго шла к материнству и теперь не скоро сможет вернуться к творчеству.

«Мы подумали и решили немного поменять стиль «Фабрики». Уйти чуть больше в этно. Потому ищем девушку, которая обладает народными интонациями в вокале. Мне, например, очень нравится украинская группа KAZKA — вот подобную их солистке и хочется найти», — поделился Матвиенко.

Участницы коллектива подчеркнули: у них нет «дедовщины», и солистки готовы принять новую вокалистку на равных правах. «Когда я пришла в группу, девочки со мной часа три разговаривали, задавали мне вопросы. Их волновало, как я буду себя вести в разных ситуациях. Если произойдет какая-то накладка во время выступления на сцене, например, что я буду делать?» — вспомнила Александра Попова.

Матвиенко также сообщил, что у него нет определенных требований к внешним данным конкурсанток. Продюсера волнует только голос и харизма певицы. «Главное для нас: чтобы была суть, душа, музыкальная культура. Ну и чтобы девушка не была мужчиной», — иронизирует Игорь.

Певицы считают, что поиск идеальной солистки затянется: необходимо найти человека, с которым будет комфортно гастролировать, проводить время в одной гримерке, договариваться о нюансах выступлений. Тонева и Попова уверены — между ними нет конкуренции, а только взаимодействие. Если вокалистка действительно мечтает работать в «Фабрике», они всегда готовы протянуть руку помощи и поделиться опытом, о чем рассказали в интервью «КП».



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