Дочь Алсу передала выигранный в «Голос. Дети» миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой

Победительница вокального шоу «Голос. Дети» дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова передала свой выигрыш, составивший 1 миллион рублей, татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом передает 1 июня ТАСС со ссылкой на председателя правления фонда Владимира Вавилова.

«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — рассказал он.

В шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале шоу исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования, в результате этого было принято решение аннулировать результаты.

24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями шоу «Голос.Дети» стали все финалисты — Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...