Ксения Собчак после «модного» скандала посетила презентацию клипа Ольги Бузовой

Вчера состоялась презентация нового клипа певицы. Поздравить ее пришли многие звезды шоу-бизнеса. Но самым неожиданным стало появление Ксении Собчак.

Куртка Balenciaga стала настоящим яблоком раздора в светском обществе. Вот уже несколько дней миллионы пользователей социальных сетей наблюдают за битвой двух «львиц» — Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Достойна ли носить люкс ведущая «ДОМа-2» или нет? Вот в чем вопрос!

После нескольких словесных баталий телеведущие так и не смогли прийти к компромиссу, а больше всего досталось креативному директору бренда Balenciaga Демне Гвасалия. Instagram того самого «модного дизайнера», которому якобы пришлась не по душе кожанка на плечах Бузовой, атаковали хейтеры, хотя сама Собчак утверждает, что знаменитый грузин не имеет никакого отношения к скандалу.

Очную ставку Ксения решила устроить сегодня, и сделала это, заявившись на презентацию нового клипа Ольги. И не с пустыми руками, а с цветами.

«Сегодня я пришла посмотреть на твое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успех очень рада. Не серчай на меня, я иногда могу что-то сказать. Но я не преувеличивала», — заявила Ксения.

Напомним, конфликт телезвезд начался после выхода нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак», в котором Ксения вместе с женами олигархов рассуждала о «тяжелом люксе».

«Я вот дружу с одним очень модным дизайнером, который почему-то считал, что я как-то близко общаюсь с Ольгой Бузовой. И он мне говорит: «Слушай, ты можешь попросить ее не носить нашу кожаную куртку, потому что мы не хотим, она носит и везде пишет наш бренд». Я говорю: «Ну вы сами как-то, я точно не могу никак на это повлиять». А они не могут ничего сказать, потому что она это покупает за свои деньги, и носит, и как бы гордится», — заявила Собчак, не подозревая грядущий масштаб бедствия.

Подозрения сразу пали на креативного директора бренда Balenciaga Демну Гвасалию, и Ольга тут же предложила вернуть модному дому все купленные вещи. «После ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть всё, что приобрела у Вас. Я купила куртку вашего пошива в Мадриде за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело», — отреагировала Бузова.



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