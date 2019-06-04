Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу Первого канала

Тимур Еремеев, который неоднократно пытался доказать свое родство со знаменитым актером Спартаком Мишулиным, будет ведущим нового проекта. «Семейные тайны» — это громкие истории, в которых осталось немало домыслов, вопросов и догадок.

Актер театра и кино будет вести расследование загадочных историй звезд ХХ века. Убийство актрисы Зои Федоровой, пропажа наследства генерального секретаря СССР Леонида Брежнева или новые обстоятельства смерти Владимира Высоцкого — на все эти тайны Тимур Еремеев посмотрит под другим углом и попробует найти ответы на вопросы, оставшиеся открытыми. Тимур найдет людей, которые молчали несколько десятков лет, и поговорит со свидетелями тех событий.

Программа «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым» — новый формат для российского телевидения. Документальный фильм поделен на несколько частей, в перерывах ведущий возвращает зрителя в реальное время, в зал кинотеатра, где вместе со специалистами идет обсуждение увиденного на экране. Попытка услышать другие точки зрения и найти новые факты. Таким образом, программа позволяет зрителю стать соучастником расследования.

«Я всегда хотел заниматься телевидением. В юности, сразу после института вел прямые эфиры на небольшом кабельном окружном канале в Москве. Поэтому проект на главном канале страны — это подходящий вызов для меня и, конечно, то, о чем я мечтал. Мы попытались динамично и современно соединить документальное кино, и студийное обсуждение увиденного с людьми, способными не только поддержать тему, но и повернуть её на 360 градусов, чтобы рассмотреть со всех сторон», — рассказал Тимур.

По словам актера, тяга к разгадыванию ребусов заложена в человеческой ДНК, поэтому новое шоу должно произвести впечатление на телезрителей. «В каждой теме я нахожу безумно интересные эксклюзивные факты. Этого вы не прочитаете нигде. Самое интересное — это встречаться с непосредственными свидетелями времени, родственниками великих, участниками истории и получать от них эксклюзивную информацию, о которой они молчали по разным причинам. Недавно меня поразила 92-летняя женщина, которая работала надзирательницей во Владимирском Централе, где сидела Зоя Федорова. Она до мельчайших подробностей помнит, что происходило в камере актрисы, чем ее кормили, как мужественно актриса, которая только что была небожительницей, переносила эти невзгоды. Бывшая надзирательница помнит, как Зою Федорову чуть не отправили в карцер вместе с ее сокамерницей Лидией Руслановой за исполнение песни «Валенки», — рассказал Еремеев.

Тимур также признался, что самым сложным было уместить в рамки одного фильма интересные детали и факты. «Мы тщательно отбираем только самое любопытное и то, что может повлиять на ход расследования», — сообщил ведущий.



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