Стас Пьеха опасается оставаться с сыном вместе



Музыкант делает все возможное, чтобы чаще видеться с ребенком. Стас Пьеха делает так, чтобы его встречи с четырехлетним Петром проходили в компании мамы или бабушки. Однако артист не исключает, что в будущем малыш захочет жить с ним.

Сын музыканта Стаса Пьехи Петя родился четыре года назад. На тот момент артист был в браке с Натальей Горчаковой. Однако создать крепкую семью им не удалось – спустя пару лет они приняли решение расстаться. Сейчас мальчик живет с мамой под Санкт-Петербургом. Артист старается сделать все, чтобы ребенок не был обделен его вниманием и часто навещает его. Однако, как оказалось, выпускник «Фабрики звезд» старается, чтобы во время его визитов был кто-то еще из родных.

«Я с ним один не гуляю, потому что он может затребовать маму или бабушку и у меня начнется паника. Но скоро надеюсь проводить еще больше времени вместе. Планируем пойти на спорт. Хотел записать его в кружки еще в начале мая, но так получилось, что у меня было много гастролей, я редко находился в Москве. Надеюсь, что в июне получится», - рассказал Пьеха.

Стас хочет, чтобы мальчик рос разносторонним человеком, а потому хочет отдать его в различные секции. По его мнению, это пойдет малышу на пользу, поможет определиться с будущими увлечениями, а, возможно, и будущей профессией.

«Хочу, чтобы сын пошел на плавание – это вполне подходит для его возраста. А также планирую отдать его на борьбу. Я уверен, что каждый человек должен уметь правильно падать. В свое время меня научили это делать, поэтому я не сломал шею. Хотя мог, и много раз», - размышляет артист.

Знаменитая бабушка музыканта Эдита Станиславовна тоже живет в Санкт-Петербурге, а потому у нее есть возможность регулярно видеть правнука. Сам артист, хоть и находится преимущественно в Москве, но все расходы на содержание ребенка берет на себя. Он рассказал «Собеседнику», что не исключает переезд сына к нему.

«Глобальные вопросы, касаемые ребенка, мы решаем вместе с бывшей женой. Как будет дальше, пока неясно. Вопрос моего сына по-разному может решиться в будущем. Он станет постарше и сам выберет, с кем ему проводить время. Могу сказать одно: с экс-супругой у нас хорошие отношения. Войны нет: мы дружим и общаемся», - признался Стас.



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