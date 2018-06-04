Резо Гигинеишвили рассказал о новой возлюбленной



Режиссер подтвердил новости и на открытии «Кинотавра» появился в обнимку со светской львицей и бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. Ранее СМИ уже писали о том, что бывший муж Нади Михалковой закрутил роман с этой красавицей.

2 июня в Сочи открылся очередной фестиваль «Кинотавр». Мероприятие значимо не только для киноиндустрии, это еще и заметное светское событие. Как всегда, кинофестиваль начался с «гламурной сенсации».

На красной дорожке церемонии открытия появились вместе режиссер Резо Гигинеишвили и сооснователь Интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева. Журналисты сделали логический вывод – этим самым выходом кинематографист и светская львица подтвердили слухи о своем романе.

Впервые их имена мелькнули в новостях прошлой зимой. Тогда появилось предположение, что именно Резо Гигиенишвили стал главной причиной развода Надежды Оболенцевой с мужем Айратом Исхаковым летом 2017 года.

Пересуды еще начались раньше, летом, на очередной «Кинотавре» - уж очень часто Резо, тогда еще официального мужа Нади Михалковой, видели в компании Светланы Бондарчук и Надежды Оболенцевой. Режиссер лишь раз позволил себе прокомментировать сплетни.

«Это вызывает бурю эмоций у людей, которые акцентируют свое внимание на чепухе», – заявил Гигинеишвили.

Напомним, Резо Гигинеишвили был женат дважды. Первой его супругой стала певица Настя Кочеткова – она родила ему дочь Марусю. Вторым браком режиссер сочетался с наследницей знаменитой фамилии Надей Михалковой – пара поженилась в Москве и обвенчалась в Грузии. В этом союзе появилось двое детей – Нина и Иван. О своем разводе Резо и Надежда объявили осенью прошлого года.

С тех пор Резо не комментировал личную жизнь и на официальных мероприятиях был один.



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