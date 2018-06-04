В новом возлюбленном Светланы Бонадрчук рассмотрели копию ее экс-супруга

04.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В новом возлюбленном Светланы Бонадрчук рассмотрели копию ее экс-супругаК такому выводу пришли подписчики Светланы после того, как она поделилась с ними фото с новым избранником. О том, что женщины появился новый возлюбленный, стало известно лишь в начале этого года. И тогда же была рассекречена личность ее воздыхателя.

Оказалось, что Светлана закрутила роман с клоном своего экс-супруга – Федора Бондарчука . Она написала в Сети, что состоит в отношениях с фотографом Сергеем Табуновым, профессиональным фотографом.

Первый совместный снимок пары обнародовала подруга Светланы Надежда Оболонцева. А тепер и сама Бондарчук не стесняется нового романа. Да вот только в новом избраннике знаменитости поклонники усмотрели одну особенность – он как две капли воды поход на ее бывшего звездного супруга: «Как на Федьку похож, клон прямо», - поделились своими наблюдениями фаны. «Ага, я тоже сначала подумала, что это сам Федор», - ответила еще одна поклонница. «Теперь понятно, что ей нравится один тип мужчин», - добавили особенно наблюдательные подписчики Светланы.

Мужем и женой Светлана и Федор Бондарчуки перестали быть в марте 2016-го. От их отношений появились на свет двое детей. А теперь Света встречается с клоном бывшего избранника.

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