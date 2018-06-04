Бывшая участница «Ранеток» поведала секрет похудения



Певица Лена Третьякова решила поделиться с поклонниками о том, что ей помогло сбросить избыточный вес. По ее признанию, она сама научилась контролировать пищевое поведение. Сейчас артистка ведет здоровый образ жизни и пытается помочь другим обрести гармонию.

Бывшая участница группы «Ранетки» Лена Третьякова несколько лет старается правильно питаться. Также девушка продолжает учебу в одном из столичных университетов, в 2016 году она подала документы на факультет психологии и сумела поступит.

Артистка своим примером пытается помочь многочисленным поклонникам скинуть и поддерживать вес. В Инстаграме Лена подробно расписала основные правила здорового образа жизни.

«Как похудеть за месяц? Грамотно и навсегда – никак. Но вот, что ты можешь сделать за этот короткий срок: выработать правильную культуру питания, сделать выбор в пользу сложных углевод и полезных жиров, отказаться от фастфуда, заменить молочный шоколад на горький, начать вести подсчет КБЖУ [калькулятор белков, жиров, углеводов], следить, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна, экспериментировать и понять какая физическая активность тебе ближе. Также начать делать зарядку каждое утро, больше ходить пешком, принимать контрастный душ, перестать ругать себя, прислушаться к себе и к своему организму, составить карту мечты, найти мотивацию, начать выделять хотя бы один час в день на свое хобби, научиться говорить «нет». А еще соблюдать режим сна, работать над уверенностью в себе, даже почистить френдленту в социальных сетях», – поделилась Третьякова.

Также Лена рекомендует избавиться от «токсичных людей» в окружении и говорить себе каждый день, что прекрасна.

«Выбери хотя бы три пункта и вводи их постепенно в свою жизнь. Это даст намного лучший, а главное, долговременный результат, нежели диеты и ломание себя», – отметила певица.

Напомним, после распада коллектива, помимо музыки, Третьякова долгое время занимается кундалини-йогой. Лена сообщала «СтарХиту», что болезнь заставила ее внимательнее относиться к своему здоровью. Несколько лет назад у нее резко подскочило давление.

«Под 160, выяснилось – гипертонический криз». Лена обратилась к сестре, которая много лет занимается нетрадиционной медициной. «Первое, что она сказала мне, – «йога». За четыре месяца ежедневных занятий я не только похудела на 10 кг, но и забыла о проблемах с давлением», – рассказала Третьякова.

Лена периодически публикует в Инстаграме свои мысли, общается с поклонниками, пишет о похудении и гармонии тела и души. Тридцатилетний юбилей, по ее признанию, она ждет с нетерпением. «Поняла одну простую вещь. После 27 лет стала чувствовать себя более свободной, после 28 более расслабленной, а после 29 начала дико кайфовать», – призналась Елена армии фанатов в Инстаграме.



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