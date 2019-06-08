Актриса Порошина призналась в недостатке мужской поддержки



Актриса Мария Полрошина, недавно родившая своего 5-го ребенка, разоткровенничалась в соцсети. Артистка до сих пор не называет отца своего сына и не дает комментариев о личной жизни после расставания с Ильей Древновым.

Светские СМИ неоднократно писали, что у актрисы есть возлюбленный, который, возможно, и стал отцом ребенка. Однако сама Порошина слухи подтверждать не спешит. Она призналась, что ей не хватает мужской поддержки.

"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.

По ее словам, есть женщины, которым прекрасно себя чувствуют независимо ни от кого, однако ей нужен рядом надежный спутник, с которым можно поделиться самым сокровенным.

"Но мечты не всегда совпадают с реальностью", - добавила актриса.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







