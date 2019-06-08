Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии

08.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии
Медики справились с ожогом дыхательных путей, которые получил Бари Алибасов, передали РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Тем не менее, его состояние остается стабильно тяжелым.

"Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации", - сообщили в больнице.

По словам его сына, дышит Алибасов самостоятельно, из состояния медикаментозного сна его не выводили. Медики сейчас борются с ожогами кишечника, главная опасность которых - в неправильном срастании. Оно может привести к закупорке и непроходимости. К понедельнику станет ясно, идет Алибасов на поправку или потребуются радикальные меры.

Основатель группы На-На Бари Алибасов попал в больницу с ожогами дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта 4 июня - после того, как выпил очистительную жидкость "Крот. Чистые трубы", перепутав его с соком. Семья продюсера собирается подавать в суд на производителя средства.

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