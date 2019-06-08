Джигурда поведал голодающему Дурову, как подключиться к «космическому Интернету»



Знаменитый российский артист Никита Джигурда поддержал решение основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, который заявил о длительном голодании для очищения разума.

По словам Джигурды, многие пророки и творческие люди отказывались от еды, чтобы сосредоточиться на духовном. И если Дуров сможет выполнить поставленную задачу, он выйдет на новый уровень игры.

«А это все игра. Я придерживаюсь теории о том, что мы находимся в некой космической игре. Как есть на земном уровне компьютерные игры, так это игра более глубокого и сложного порядка, которую постичь можно, желая прикоснуться к этому космическому интернету», — пояснил артист НСН.

Джигурда добавил, что на самом деле голодать не так сложно, как многим кажется. Гораздо сложнее — правильно выйти из голода, чтобы не навредить организму. Однако так как Дуров уже длительное время придерживается вегатерианства, его тело и сознание будут к этому подготовлены.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров намерен на месяц отказаться от еды, чтобы обеспечить себе ясное мышление. В своем Telegram-канале Дуров сообщил, что уже шесть дней пьет только воду, и при этом прекрасно себя чувствует. По мнению разработчика, «нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления», что дало ему возможность «хорошо поработать над продуктовыми задачами».

Отметим, что Дуров ранее отказался от алкоголя, кофе, мяса, фаст-фуда, глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. В мае он также исключил из рациона рыбу и морепродукты.

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