Монеточка обратилась Боярскому с провокационным заявлением



Уральская певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) в рамках скандального You-Tube шоу Comment Out позвонила известному актеру Михаилу Боярскому и сделала ему сомнительный комплимент.

«Михаил Сергевич, хотела сказать, что очень вас люблю. Вы прекрасно выглядите! Уверена, что ваша шпага до сих пор торчком и прекрасно жалит», — отметила она.

Боярский ответил лишь «спасибо» и повесил трубку. Отметим, что правила шоу Comment Out обязывают участников выполнять различные провакационные задания. Если человек отказывается от задания, его наказывают другим поручением.

Перед Монеточкой стояла задача оскорбить в комментариях в соцсетях телеведущего Андрея Малахова, композитора Виктора Дробыша, музыканта Николая Расторгуева и актера Олега Меньшикова. Написать оскорбления в адрес звезды «Покровских ворот» у девушки не поднялась рука, поэтому ей пришлось в качестве санкции разбить молотком пластинку Джигана и позвонить Боярскому. Тем не менее, Монеточка смогла выиграть 5 тыс. рублей и традиционный приз шоу.

Отметим, что иногда выпуски Comment Out сопровождаются настоящими скандалами. Так, в конце апреля, блогер Ида Галич случайно слила в Сеть номер телефона «золотого голоса России» Николая Баскова. В ответ Басков «поблагодарил» Галич и обещал «отомстить» за слитый номер телефона, выложив в свою очередь номер самого блогера и ведущих шоу, которые допустили подобный конфуз.

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