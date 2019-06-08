Ликвидаторы аварии на ЧАЭС разочарованы сериалом «Чернобыль»



Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Лев Бочаров, который трудился главным инженером 3-й смены Управления строительством №605 и проектировал саркофаг, сообщил об искажении фактов в сериале «Чернобыль».

«Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас — это действительно надо было сделать», — отметил он.

По словам Бочарова, сегодня мир плохо представляет себе, что такое ядерная война и какие проблемы может вызвать взрыв одного реактора.

С этим мнением частично согласился другой ликвидатор чернобыльской аварии — председатель Союза «Чернобыль» Владимир Монахов. Он отметил, что многие события в сериале были искажены, а фигуры некоторых советских политиков и ученых авторы сериала показаны неверно.

Монахов также обратил внимание на некорректное поведение людей возле открытой радиоактивной зоны реактора и распитие персонажами водки. В то же время глава Союза «Чернобыль» похвалил сценаристов сериала за то, что те достоверно отразили самоотверженность советских людей, которые боролись с последствиями аварии, жертвуя своими жизнями, сообщает радио Sputnik.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил опасение, что чернобыльская зона отчуждения может стать популярной у туристов после выхода сериала HBO про аварию на ЧАЭС. Парламентарий призвал Ростуризм выпустить специальное предупреждение для россиян об опасности поездок в Чернобыль.

Выпущенный телеканалом HBO полудокументальный мини-сериал «Чернобыль» стал самым высокооцененным проектом по версии IMDB. Он обогнал даже такие популярные шоу, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







