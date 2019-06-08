Жена Алибасова опровергла данные об ухудшении состояния продюсера



Продюсер Бари Алибасов по-прежнему пребывает в состоянии медикаментозного сна. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина.

«Он по-прежнему в состоянии медикаментозного сна, пока врачи не давали никакой новой информации о его здоровье», — рассказала она.

Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с ФАН опроверг сообщения СМИ о подготовке продюсера к операции. Кроме того, он подчеркнул, что Алибасова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Все эти разговоры не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Источник в больнице также подтвердил ФАН, что состояние Алибасова не изменилось.

Напомним, создатель группы «На-На» попал в больницу 4 июня. Его сын объяснил, что отец отравился, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб. Из-за тяжелого состояния медики ввели пострадавшего в состояние медикаментозного сна.



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