Александр Гордон пристроил молодую жену на работу

Накануне в рамках фестивая "Кинотавр" была показана картина "Дядя САша". В качестве продюсера и режиссера киноленты выступил телеведущий Александр Гордон. Он приехал в Сочи вместе с 23-летней супругой Нозой Абдулвасиевой. Пара воспитывает двух детей. Сейчас младшему ребенку пары уже больше года, поэтому Ноза постепенно начала работать. Гордон устроил супругу координатором постпродакшна и кастинг-директором «Дяди Саши».

Картина рассказывает историю о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. В нем принимают участие странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер. Гордон называет киноленту комедией, так как в ней много иронии и сарказма.

Среди актеров, принимавших участие в съемках, оказалась и коллега Александра по проекту «Мужское-женское» Юлия Барановская. Она появилась на премьере в элегантном черном платье, декорированном серебряной вставкой. В картине «Дядя Саша» также появятся Ольга Яковлева, Анна Слю, Агния Кузнецова, Никита Ефремов и многие другие.

Многие звезды посетили премьеру фильма Гордона, а потом отправились на шумную вечеринку. Среди гостей были замечены Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Алена Свиридова, Ирина Хакамада и многие другие. К слову, Собчак с нетерпением ждет 10 июня, когда на киносмотре она представит фильм «Дело Собчака», посвященный своему отцу.



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