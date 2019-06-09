Бывшая супруга Алибасова поведала о «репетиции похорон» продюсера

09.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бывшая супруга Алибасова поведала о «репетиции похорон» продюсера
Бывшая супруга продюсера Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о «репетиции похорон» продюсера. По ее словам, шоумен никогда не боялся шутить о смерти и всегда любил удивлять окружающих. Женщина пояснила, что Алибасов хотел увидеть, как его похороны будут выглядеть со стороны.

Ранее адвокат Сергей Жорин выложил в Сеть кадры с «репетиции похорон» продюсера, которая прошла 7 лет назад. На фото изображен черный гроб, около которого собрались друзья и коллеги шоумена, в том числе участники группы «На-На».

Бывшая супруга продюсера рассказала, что в тот день ничего не знала о происходящем. Когда она приехала в кафе, там проходили «поминки» и стояла урна якобы с прахом Алибасова. Сам продюсер нарядился на торжество, приклеив накладную бороду и усы. В таком виде он наблюдал за происходящим.

Как отметила Максимова, в день репетиции его похорон произошло странное событие. Когда Алибасов отправился домой после «поминок», под ним подломилась ножка железного кресла и он упал.

«Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят», — заявила Максимова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Напомним, что накануне адвокат Сергей Жорин опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с репетиции похорон продюсера. Он рассказал, что «поминки» проходили в крематории. Алибасов лег в гроб, перед этим предупредив гостей, что они должны его оплакивать. После этого шоумен написал шутливое завещание, в котором говорилось, что наследники должны хорошо заботиться о его коте.

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