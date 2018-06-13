Бывшая ведущая «Орла и решки» жалуется на угрозы продюсеров шоу

Кроме этого, Натали Неведрова рассказала, что ее участие в проекте сказалось на отношениях с мужем и почему в программе она выглядела "полной дурой".

Экс-ведущая шоу "Орёл и решка" Натали Неведрова рассказала об угрозах со стороны продюсеров после ухода из проекта. Как она призналась в интервью порталу Starhit, в анонимных звонках и сообщениях её пугают "сливом компромата и интимных фотографий".

— Мужчина, представившийся по телефону сотрудником продюсерского центра, сообщил, что, если я ещё хоть раз оскорблю Клаву или даже просто упомяну её имя, со мной будут разбираться по-другому. Грозили "сливом" компромата и интимных фото в Интернет, — рассказала Неведрова.

Она пояснила, что прессинг начался после того, как в комментарии журналистам Неведрова рассказала о причинах своего ухода и оценила работу новой ведущей тревел-шоу и певицы Клавы Коки.

— И сразу же после публикации в СМИ моего ответа начался какой-то ад! Мне лично угрожали судом и обвинили в том, что я раскрыла коммерческую тайну и "облила грязью" певицу, — уточнила экс-ведущая.

Также Неведрова призналась, что ушла из шоу из-за "испорченного профессионального имиджа" и его влияния на семейные отношения. Так, по словам звезды, из-за путешествий и съёмок у неё полгода не было секса.

Напомним, ведущая "Орла и решки. Рай и ад — 2" Натали Неведрова покинула проект в феврале из-за постоянных разлук с трёхлетней дочерью Мари-Николь. Её место заняли начинающий видеоблогер Мария Гамаюн и преподавательница игры на гитаре Ольга Антипова.



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