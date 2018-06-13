10 звезд, которые до сих пор не научились хорошо читать

Дислексия у детей встречается довольно часто, она проявляется в специфическом расстройстве речи.

Человек страдающий дислексией, с трудом овладевает навыками письма и чтения.

Дислексию называют словесной слепотой. А еще болезнью гениев. Мы расскажем вам о 10 знаменитостях, которым несмотря на все трудности, болезнь не помешала добиться в жизни признания и успеха.





1. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых успешных голливудских звезд, фильмы с которой обожают миллионы поклонников. Но, как недавно призналась сама актриса, в молодости она и мечтать не могла об этом. С юности Дженнифер считала себя глупой, из-за сложности в обучении. Дислекию обнаружили на приеме у офтальмолога, когда актриса не могла прочесть текст и ответить на вопросы.

Врач проследил за движением глаз Дженнифер и заметил, что актриса читала строки не подряд, а после прочтения нескольких слов, возвращалась обратно. При этом, некоторые слова она вовсе не замечала. Чтобы побороться с расстройством, Дженнифер вынуждена была обратиться к специалистам, которые помогли ей жить с этой проблемой.

2. Стивен Спилберг

В детстве Стивена считали лентяем и не слишком умным. В школе мальчик научился читать на 2 года позже, чем его сверстники. Спилберг вспоминает, что в школе его дразнили и унижали одноклассники. Но он никогда не ощущал себя жертвой. Болезнь диагностировали, когда Спилбергу исполнился 61 год.

"Кино всегда помогало мне, спасало от чувства стыда и вины, - признался Спилберг в интервью одному из интернет-порталов. - Когда я чувствовал себя аутсайдером, съемки фильмов помогали мне отвлечься и ощутить свою силу".

3. Вупи Голдберг

Ее настоящее имя Кэрин Элейн Джонсон. У Вупи нет образования, но есть дислексия, которая помешала ей закончить школу. Она вспоминает, что ее называли тупицей и заторможенной, потому что у нее были проблемы с чтением. Учеба превратилась в пытку, и в 14 лет Кэрин бросила школу. Вупи многое пришлось в дальнейшем пережить, но это не помешало стать ей замечательной актрисой, любимой многими поклонниками.

4. Том Круз

Тому поставили диагноз - "дислексия" в 7 лет. Эта особенность превратила детство мальчика в кошмар. Как обычно это и происходит, его дразнили и унижали одноклассники. Преподаватели также не относились к нему толерантно и требовали уровень знаний на уровне со всеми. Ситуацию усугубляли частые переезды семьи. Он сменил 15 школ за 14 лет, пытаясь найти общий язык с учителями и одноклассниками. В конце концов Том бросил школу.

Выход из сложившейся ситуации нашла мать Тома, которая была учительницей и актрисой. Зная заболевание сына, оно посоветовала ему попробовать себя в актерском мастерстве, и жизнь Тома изменилась кардинальным образом.

5. Квентин Тарантино

Несмотря на редкий по высоте уровень IQ (160) всемирно известный режиссер Квентин Тарантино очень плохо учился в школе. Он прогуливал занятия, был хулиганом, и никто не ожидал, что из этого парня выйдет что-то путное. "Надо мной постоянно смеялись, над моей причёской, над челюстью и манерой разговора. В один прекрасный день я подумал: Почему я должен терпеть и страдать? И бросил школу."

У Тарантино не было проблем с чтением, он любил читать, любил историю. Но письмо ему не давалось. Как и все, что было связано с цифрами. Тарантино до сих пор путает цифры и с трудом определяет время по часам. Только к 6 классу ему удалось самостоятельно определять время.

6. Орландо Блум

В детстве мама Орландо поощряла сына к чтению, пообещав купить ему мотоцикл, как только он прочтет 50 книг. Мотоцикл он так и не получил. Блум борется с дислексией уже многие года, так как это очень мешает ему при прочтении сценария и запоминании ролей. Тем не менее, это не помешало ему в совершенстве выучить французский, овладеть экстремальными видами спорта, освоить фотографию и стать мировой звездой.



7. Киану Ривз

Как и Том Круз, Киану в школьном возрасте очень страдал от дислексии и ему пришлось часто менять школу. Но, в каждом новом классе оставалась старая проблема - издёвки и унижения одноклассников. В результате Киану рос замкнутым и необщительным. С помощью врачей и логопедов, нормально читать Ривз научился только к старшим классам. Но все выпускные экзамены он провалил и остался без диплома о высшем образовании.

8. Шер

Шер с детства страдает запущенным случаем дислексии. Она не могла выучить не только цифры, но и буквы. Больше всего проблем ей доставляло распознавание цифр 6 и 9. Теперь это называется дискалькулией. Только в старших классах, будущая звезда изобрела способ различить их. Она стала представлять цифры в виде сперматозоидов с хвостиками, 6 плывет вниз, а 9 вверх. Значит 6 меньше чем 9.



9. Кира Найтли

Диагноз "дислекия" Кире поставили в 6 лет. В борьбе с диагнозом помогло желание иметь своего агента, который был у родителей. Девочка очень хотела стать актрисой. Мама пообещала, что если Кира все лето проведет за чтением, то у девочки будет собственный агент. Кира говорит, что побороть болезнь, ей помогло творчество Джейн Остин, а точнее сценарий по книге "Разум и чувства", написанный Эммой Томпсон. Впрочем, и сейчас актриса испытывает некоторые сложности с чтением.

10. Энтони Хопкинс

Британский и американский актер, композитор, обладатель "Оскара" и двух премий "Эмми" и трех BAFTA в детстве не слыл умным ребенком. Он и сам был о себе невысокого мнения. Ему пришлось сменить несколько школ, прежде чем он понял, что он не такой как все. Сейчас в это трудно поверить, но Хопкинс научился запоминать огромные тексты за очень короткое время.

Это далеко не полный список людей, страдающих дислексией. Среди знаменитых дислексиков были Альберт Энштейн, Леонардо да Винчи, Ганс Христианс Андерсен, Агата Кристи, Петр Первый и многие другие.

Дислексия (как и сопутствующая ей дисграфия) не имеет никакого отношения к умственным способностям человека. Это неспособность к овладению навыками письма и чтения встречается именно у людей с полноценным интеллектом, слухом и зрением. Это хорошо видно на примере людей, добившихся высоких успехов в творчестве, в бизнесе и в жизни.



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