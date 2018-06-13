Юлия Барановская дала повод считать, что у нее есть мужчина



Телеведущая опубликовала интригующий снимок с незнакомцем. Увидев снимок, поклонники сделали вывод: у Юлии Барановской появился новый избранник, и она скоро снова выйдет замуж.

Юлия Барановская ведет активный образ жизни: будучи мамой троих детей, она и работает ведущей программы «Мужское/женское» на ТВ, и участвует в проекте «Модный приговор», и, конечно, с завидной регулярностью посещает светские мероприятия. Обо всем, что с ней происходит, Юлия рассказывает своим подписчикам в Инстаграме. До сегодняшнего дня фанаты гадали, действительно ли Юля одинока. На прямые вопросы журналистов о личной жизни 33-летняя Барановская давно уже не отвечала однозначно. Она только говорила, что хочет любви и выйти замуж. Теперь звезда телевидения опубликовала фото с мужчиной, закрыв собой его лицо.

«Я хочу перемен, хочу любви, хочу быть счастливой. И я к этому готова!» - сказала она год назад.

Подписчики обрадовались за Юлию и засыпали ее одобрительными и поздравительными сообщениями. «Юля, вы достойны настоящего женского счастья!» «Молодец, Юля! Будьте счастливой! Вы это заслужили», «Если это не шутка, то вы заслужили иметь рядом сильного и надежного мужчину! А другого вы бы и не выбрали», - написали Барановской фанаты.

Юлия в разводе почти 6 лет. Ее гражданский муж, отец ее троих детей, футболист Андрей Аршавин ушел из семьи в 2012 году. Они прожили вместе девять лет. За это время он стал одним из самых известных российских футболистов в мире. А она родила ему мальчика и девочку. Третий ребенок родился после их расставания, так как он ушел от беременной гражданской жены. Барановская сумела пережить предательство, она переехала в Москву, сделала карьеру, написала книгу об их отношениях, стала популярной телеведущей. А теперь, кажется, и личная жизнь Барановской налаживается. Недавно она заявила прямо, что совсем не ждет Аршавина назад.



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