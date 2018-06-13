Роберт де Ниро со сцены оскорбил Дональда Трампа

13.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Роберт де Ниро со сцены оскорбил Дональда Трампа
Актер Роберт де Ниро нецензурно высказался, говоря о лидере США Дональде Трампе, передает TMZ.

Инцидент произошел на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке. Актер поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.

"Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он", — начал выступление де Ниро, после чего зал взорвался аплодисментами.

Зрители телеканала CBS, транслировавшего церемонию, не услышали нецензурную брань, так как ее заглушили.

В прошлом году рэпер Эминем заставил фанатов на концерте скандировать ругательства в адрес американского президента.

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