Роберт де Ниро со сцены оскорбил Дональда Трампа



Актер Роберт де Ниро нецензурно высказался, говоря о лидере США Дональде Трампе, передает TMZ.

Инцидент произошел на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке. Актер поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.

"Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он", — начал выступление де Ниро, после чего зал взорвался аплодисментами.

Зрители телеканала CBS, транслировавшего церемонию, не услышали нецензурную брань, так как ее заглушили.

В прошлом году рэпер Эминем заставил фанатов на концерте скандировать ругательства в адрес американского президента.

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