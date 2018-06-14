Автоматизированный расчет диет (решение задачи проектирования суточного питания)

Исходя из многих современных исследований направленных на установление факторов влияющих на здоровье человека и его долголетие, доказано, что к таковым в большей степени относятся правильное питание, физические нагрузки, качество окружающей среды. К последнему можно отнести как людей Вас окружающих, так и компонентный состав окружающего воздуха, световую продолжительность дня и т.д. Рассматривая первые два вышеуказанных фактора, как задачи требующие решения, направленные на их оптимизацию, мы пришли к выводу, что наиболее эффективным средством воздействия будет являться создание механизмов, способных осуществлять автоматизированный индивидуальный расчет вариантов суточных меню питания (диет). Разработанная информационная система позволяет решить поставленную задачу, производя вычисления, учитывающие индивидуальные особенности человека. Под такими особенностями будем рассматривать антропометрические параметры человека, уровень физических нагрузок и принадлежность к определенной группе населения согласно нормативному документу «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Полученные расчеты хранятся в базе данных, доступ и управление которыми осуществляется общедоступным электронным ресурсом посредством глобальной сети интернет.

После регистрации и последующего входа на сайт http://ekodiet.ru, пользователь, введя все необходимые параметры в анкету, получает доступ к информации, содержащей набор вариантов суточных меню питания. В таких таблицах указывается время приема пищи, рекомендуемая последовательность принятия блюд, их названия и масса порций. При переходе по ссылке блюда в варианте меню питания пользователь может посмотреть детальную информацию по нему. Т.е. это компонентый (с возможностью перехода по ссылке для получения более детальной информации) и количественный состав блюда, его нутриентные характеристики (БЖУ, витамины, минеральные вещества), энергетическая ценность, и возможность расчета требуемого выхода блюда. Также у зарегистрированных пользователей есть возможность ручного проектирования, как блюд, так и своих суточных рационов питания. А в разделе форума можно обсудить вопросы данной тематики или предложить варианты по улучшения ресурса.

Таким образом, представленная информационная система способствует решению одной из важнейших глобальных задач – построение индивидуального суточного меню питания, направленного на оздоровление человека. Причем такие расчеты доступны любому пользователю электронных устройств с наличием сети интернет.

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