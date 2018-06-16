Ольга Бузова лишилась голоса

16.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ольга Бузова лишилась голоса
Российская поп-певица Ольга Бузова лишилась голоса. Об этом она сообщила в Instagram Stories.

Исполнительница шепотом призналась, что пытается исправить проблему, используя советы своих подписчиков. «Пью теплую воду, молочко, чай, но пока еще голос слабенький», — рассказала Бузова.

В одном из постов певица отметила, что «можно услышать много интересного, если замолчать».

11 июня Бузова выступила на открытии своего ресторана в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, и парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположено заведение.

Ольга Бузова прославилась как ведущая телепроекта «Дом-2». Свой первый музыкальный альбом «Под звуки поцелуев» она записала в 2017 году. Кроме того, она выпустила 13 синглов.

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