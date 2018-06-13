Указ Путина о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Более двух лет прошло с того момента, когда российские власти приняли решение о прекращении индексации пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Возмущение граждан трудно переоценить, но на сегодняшний день этот вопрос остается актуальным.

В обществе бурные дискуссии остаются доминирующими, так как трудящиеся пенсионеры не понимают, почему государство экономит именно на них. Но во властных кругах устоялась позиция о том, что такие пенсионеры в наименьшей степени страдают из-за отмены индексации пенсий.

Несколько дней назад по интернету разлетелась информация о том, что президент России Владимир Путин намерен восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Более того отмечалось, что глава государства отчитал представителей правительства за нежелание обращать внимание на проблемы данной категории граждан.

Однако на сегодняшний день нельзя говорить о том, что инициатива Путина вылилась в какой-либо законодательный документ. Ожидается, что в ближайшее время этот вопрос вновь будет поднят и, если в бюджете найдутся дополнительные средства, то работающих пенсионеров приятно порадуют.

С 1 августа 2018 года, к слову напомнить, работающие пенсионеры будут получать в большинстве своем больше. Это станет возможно из-за ежегодного перерасчета пенсий.

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