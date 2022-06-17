Россиянам напомнили о правилах получения накопительной части пенсии

Russf Июн 17, 2022 Интересное

Представители Пенсионного фонда России сообщили о том, что получить накопительную часть пенсии можно и до достижения пенсионного возраста. Такая возможность появилась у россиян с 2019 года, когда была проведена пенсионная реформа.

В результате реформы пенсионный возраст был повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, однако возраст, с которого гражданин имеет право на получение пенсионных накоплений, остался прежним. То есть мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет могут подавать заявления на выплату накопительной части.

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