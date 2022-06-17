В Минцифры отложили реализацию проекта цифровых паспортов

Ранее Минцифры планировало запустить пилотный проект по выдаче электронных паспортов уже до 2023 года. Однако на международном экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, глава ведомства Максут Шадаев сообщил о решении отложить реализацию проекта на неопределенный срок.

В качестве причины такого решения он назвал наличие более серьезных проблем в государстве, которые требуют оперативного решения. Кроме того, реализация проекта потребовала бы финансовой поддержки, т. к. выпуск электронных паспортов дороже, чем бумажных.

Rusfact.com