В Минцифры отложили реализацию проекта цифровых паспортов

Russf Июн 17, 2022 Интересное

Ранее Минцифры планировало запустить пилотный проект по выдаче электронных паспортов уже до 2023 года. Однако на международном экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, глава ведомства Максут Шадаев сообщил о решении отложить реализацию проекта на неопределенный срок.

В качестве причины такого решения он назвал наличие более серьезных проблем в государстве, которые требуют оперативного решения. Кроме того, реализация проекта потребовала бы финансовой поддержки, т. к. выпуск электронных паспортов дороже, чем бумажных.

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