«Евровидение-2023» может пройти в Великобритании

Russf Июн 18, 2022 Интересное

В 2022 году победителем песенного конкурса «Евровидение» стала музыкальная группы из Украины. Второе место занял коллектив из Великобритании. Россия в конкурсе не участвовала.

По правилам мероприятия, следующий конкурс должен пройти в стране, которая оказалась на первом месте. Однако Европейский вещательный союз высказал мнение, что проведение конкурса на Украине в 2023 году не возможно, т. к. гарантии безопасности в этом случае могут быть нарушены. В настоящее время ведутся переговоры с Великобританией о том, чтобы конкурс проходил на территории королевства.

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