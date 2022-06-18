«Евровидение-2023» может пройти в Великобритании

В 2022 году победителем песенного конкурса «Евровидение» стала музыкальная группы из Украины. Второе место занял коллектив из Великобритании. Россия в конкурсе не участвовала.

По правилам мероприятия, следующий конкурс должен пройти в стране, которая оказалась на первом месте. Однако Европейский вещательный союз высказал мнение, что проведение конкурса на Украине в 2023 году не возможно, т. к. гарантии безопасности в этом случае могут быть нарушены. В настоящее время ведутся переговоры с Великобританией о том, чтобы конкурс проходил на территории королевства.

Rusfact.com