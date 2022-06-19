IKEA продаст свой бизнес в России

Руководство компании IKEA приняло решение покинуть Российскую Федерацию. Предполагается, что весь бизнес будет продан полностью. В составе IKEA в настоящее время находятся четыре фабрики, а также склады, магазины и офисы. Кроме того, компания располагает собственной логистической инфраструктурой.

При этом представители самой компании заявили пока только о продаже фабрик. Специалисты называют и возможных покупателей известного мебельного бизнеса. По их мнению, ими могут стать компании Hoff и Леруа Мерлен.

Rusfact.com