Сын Сергея Горобенко заставил его найти новую жену

Актер встретился с Борисом Корчевниковым на программе "Судьба человека". Сергей решил откровенно поведал, почему у него не сложился первый брак, а во втором союзе у него родились пять детей.

Сергей Горобченко откровенно рассказал, почему разрушился его первый брак с актрисой Александрой Флоринской, несмотря на рождение первенца Глеба. По словам артиста, они были оба очень молоды, поэтому не сошлись характерам.

После развода Горобченко пять лет не заводил серьезных отношений. Как признался актер, он боялся ответственности. Однако 10-летний сын настоял на том, что известный папа нашел себе «красивую, умную и добрую невесту». Сергей послушался совета наследника.

«Он был и с мамой, и со мной. Мне хотелось, чтобы он был защищенный. Чтобы он знал – есть и мать, и отец. Я ждал женщину, за которую я буду отвечать, что не будет других. Мы договорились, что он не будет видеть каких-то непонятных людей, ненужных. Прошло пять лет, Глеб сказал: «Пап, ну, конечно, тебе надо устраивать свою жизнь, я понимаю, что будет сложнее, но это нужно», – поделился Горобченко.

Как признался Сергей, он пять лет периодически встречался на мероприятиях с дочерью известного ленинградского журналиста Александра Невзорова, Полиной. Но артист даже не решался к ней приблизиться.

«Было очень трудно понять, определиться. Полина была у меня на глазах, в первый раз я увидел ее в 2003 году. Я влюбился в нее, безусловно, очень сильно», – вспомнил Горобченко.

Набравшись смелости, Сергей все-таки признался Полине в чувствах, но потерпел фиаско. Она не сразу ответила взаимностью влюбленному актеру.

«Я увидел в ней свою жену, мне нужна была хорошая, достойная женщина. Это было не только трудно мне, но и ей. Мне казалось, что я смог себя скорректировать, я сделал то, чего не делают многие. Понял, что больше не смогу ходит вокруг да около. Я сказал: «Она будет со мной», – рассказал Горобченко.

В итоге влюбленные поженились в 2008 году. Актер признался, что они из разных семей, и воспитывали их по-разному, на этой почве между ними случались конфликты. Но несмотря на это, у звездной пары появились на свет пять детей. Сыновья Александр, Петр и Иван и две дочери Анна, Софья и Екатерина. Сергей рассказал, что присутствовал на родах всех наследников.

«Я понимал, что надо быть рядом с женщиной, любимой, я обязан. Оглядываюсь назад, и честно говоря, удивляюсь, что у нас пять детей», – отметил артист.

Горобченко признался, что его семье сейчас непросто. Супруга и дети живут в Санкт-Петербурге, а он работает в столице. Актер мечтает перевезти всех домочадцев в Москву.



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