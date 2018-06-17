Орбакайте рассказала о жестких требованиях матери

Певица рассказала, что ей зачастую приходилось мириться со строгими требованиями матери. Кристина Орбакайте поведала, что в далеком детстве Алла Борисовна даже в детских лагерях и санаториях заставляла дочь заниматься музыкой. Однако артистка благодарна родственнице, ведь за счет упорного труда ей удалось достичь творческих успехов.

Кристина Орбакайте не привыкла сидеть без дела. Артистка записывает новые песни, активно гастролирует по всему миру, так еще и играет в театре. Недавно стало известно, что певица приняла предложение Галины Волчек исполнить главную роль в спектакле «Двое на качелях».

И все же, звезда находит время на то, чтобы побыть с близкими. Так в одном из последних интервью Орбакайте рассказала, что собирается съездить на пару дней к морю вместе с дочерью Клавой.

Также Кристина вспомнила о том, как в детстве отдыхала вместе с бабушкой в санаториях.

«Когда училась в музыкальной школе, если не была на гастролях с мамой, где мне больше всего нравилась, то проводила лето с бабушкой в подмосковных пансионатах чаще всего. Жестким условием мамы, которая нас туда отправляла, был музыкальный инструмент, чтобы я могла не прерывать занятия музыкой. Там, конечно, знали, чья я дочь, но меня не мучили этим – тогда с этим все было спокойно, люди вели себя уважительно», - поделилась Орбакайте.

Певица не скрывает, что мать с раннего детства развивала ее творческие таланты. Будущая звезда играла в кино, занималась музыкой и при этом успевала учиться в школе. Благодаря тому, что с детства она была сильно занята, Орбакайте научилась упорно работать и выдерживать большие нагрузки.

Сейчас Кристина считается одной из самых популярных артисток России. При этом она не скрывает, что люди продолжают сравнивать ее с матерью.

«Даже если я уеду в какую-то глухую деревню, люди это по-своему истолкуют и снова меня в чем-то обвинят – в бегстве ли, в предательстве. Я привыкла к постоянному обсуждению своей персоны. И знаю, что есть приятели, а есть хейтеры. Есть люди, которые критикуют профессионально, со знанием дела. А есть те, которые хотят просто поумничать», - рассказала Орбакайте.

Поклонники артистки уверены, что звездная мама может ею гордиться, ведь Кристине удалось сделать блестящую карьеру на эстраде. Сама Пугачева неоднократно признавалась, что ее дочь обладает разноплановыми талантами, а главное, имеет хороший вкус как на музыку, так и на выбор ролей в кино.

За жизнью Кристины Орбакайте вот уже несколько десятилетий пристально следит вся страна. Однако звезда ничуть не стесняется делиться личными переживаниями и творческими достижениями. Так, в ее Инстаграме часто появляются совместные фотографии с детьми и супругом.

Общаясь с Dni.ru, Орбакайте отметила, что ей порой очень не хватает общения с сыновьями и дочерью. Однако она старается быть для них не только матерью, но и примером для подражания.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







