Сын Алибасова сообщил, как продюсер «вцепился» в жену после реанимации

19.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сын Алибасова сообщил, как продюсер «вцепился» в жену после реанимации
Продюсер и музыкант Бари Алибасов, которого до этого выписали из больницы и собирались направить на реабилитацию в Казахстан, «вцепился» после реанимации в супругу — Лидию Федосееву-Шукшину — и сообщил, что никуда не полетит. Об этом рассказал сын шоумена Бари Алибасов — младший.

Он отметил, что сейчас его отец находится в Подмосковье.

«Он (Бари Алибасов. — Прим. ред.) вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолет перенесен на пятницу», — приводит слова Алибасова-младшего «Интерфакс».

Напомним, заслуженный артист России и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Позже Алибасов-младший сообщил, что его отец вышел из состояния медикаментозного сна. Пока у продюсера наблюдаются провалы в памяти. По словам врачей, в ближайшее время память артиста должна восстановиться по крайней мере на 80–90%. Также стало известно, что семья продюсера намерена направить его на реабилитацию в Казахстан. При этом медики сообщили, что состояние музыканта пока остается тяжелым.

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