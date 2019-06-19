Ургант дал комментарии по поводу скандала с дочерью Алсу



Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант заявил, что он не станет обвинять дочь Алсу в скандале, который разразился на шоу «Голос.Дети».

По его словам, ответственность за ситуацию, которая произошла во время музыкального конкурса, полностью лежит на взрослых.

«Вы хотите, чтобы я обвинил ребенка? Взял ребенка за косы, подвел к зеркалу и сказал: «Да как ты смеешь!»? Ни один из детей не был инициатором ничего того, что там происходило», — рассказал Ургант в интервью изданию KP.ru.

Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова заняла первое место в конкурсе «Голос. Дети», обойдя своего главного соперника Ержана Максима. Однако позже появилась информация о том, что во время голосования произошел существенный вброс СМС за Микеллу. Компания Group-IB, проводившая расследование зрительского голосования в финале «Голоса», подтвердила накрутку голосов. В итоге Первый канал принял решение наградить всех финалистов музыкального конкурса.

1 июня, в День защиты детей, Абрамова отдала выигранный миллион рублей татарстанскому Фонду помощи онкобольным детям. По словам Алсу, девочка сама приняла это решение.

После этого певица и ее дочь начали подвергаться травле в социальных сетях. Артистка, комментируя льющуюся в адрес своей дочери критику, попросила хейтеров отстать от ее семьи и сравнила их с гиенами.

Отметим, что, несмотря на скандал, Микелла и Ержан прекрасно общаются друг с другом и даже сотрудничают. Так, например, 13 июня дочь Алсу сообщила, что сняла свой первый в жизни клип вместе с бывшим соперником по «Голосу».



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