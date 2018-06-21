12 шедевральных ролей, которые никто не хотел играть

Считается, что за каждую роль актеры буквально дерутся. Режиссеры и продюсеры любят рассказывать истории о жертвах, на которые артисты шли ради искусства.

Но на самом деле существует много ролей, впоследствии ставших культовыми, от которых когда-то отказались известные актеры.

Тони Старк («Железный человек»)

В роли были заинтересованы Том Круз и Николас Кейдж, но затягивали с участием. Компания Universal Studios стала оттягивать съемки фильма.

Только в 2006 году, когда предыдущие кандидаты на участие уже позабыли о своих планах, началось создание «Железного человека». Роберт Дауни-младший сделал эту картину легендарной и вдохновил интернет-пользователей на создание множества мемов со своим персонажем.



Джек Доусон («Титаник»)

Режиссер киноленты Джеймс Кэмерон видел в роли простого парня Джека, которому суждено было замерзнуть в ледяной воде, актера Мэттью Макконахи. Но тот, прочитав сценарий, не проявил к нему интерес. А после и вовсе не вышел на связь. Так Леонардо Ди Каприо вытянул свой счастливый билет.

Джанго («Джанго освобожденный»)

Изначально продюсеры предлагали роль в этом фильме Уиллу Смиту. Но тот захотел, чтобы для него переписали сценарий, изменив некоторые сюжетные линии. Сценаристы переделывать сюжет отказались. Джейми Фокс оказался менее привередливым и сыграл своего героя так, что тот стал культовым.

Эдвард Льюис («Красотка»)

Кто-то может представить себе в этой роли кого-то другого, а не Ричарда Гира? А ведь изначально были попытки задействовать в картине другого актера. Аль Пачино и Джулия Робертс даже провели несколько совместных репетиций, после чего актер решил, что картина не стоит его внимания.

Вивиан («Красотка»)

В роли Вивиан в той же картине вполне могла оказаться другая актриса. Кинокомпания Disney, обладательница прав на фильм, в свое время протестовала против участия в нём Джулии Робертс и приглашала на пробы других красавиц, среди которых были Дайан Лейн и Мишель Пфайффер.

Звезды от роли отказались из-за конфликтов со съемочной группой и неудовлетворенности сценарием. И правильно сделали. Потому что без Джулии фильм уже представить невозможно.

Майкл Корлеоне («Крестный отец»)

Аль Пачино, который сыграл эту роль, был тогда мало известен. Единственным, кто его продвигал, был режиссер Фрэнсис Коппола.

А представители кинокомпании Paramount хотели видеть в роли Майкла Корлеоне именитого актера. Контракт предлагали Уоренну Битти, Роберту Редфорду, Дастину Хоффману. Но все они не захотели играть мафиози.



Кристиан Грей («50 оттенков серого»)

Казалось бы, после огромного успеха книги роль главного героя захотел бы сыграть любой актер, чтобы умножить свою славу. Но нет.

Райан Гослинг отказался от съемок, а Роберта Паттинсона отверг режиссер, посчитав, что его будут сравнивать с Эдвардом Калленом и в роль он не вживется. В итоге в фильме сыграл Джейми Дорнан, и весьма успешно.



Джон Макклейн («Крепкий орешек»)

Изначально «Крепкий орешек» должен был стать сиквелом фильма «Коммандо», снятого в 1985 году. А главная роль, соответственно, должна была отойти сыгравшему в нём Арнольду Шварценеггеру. Но актер не захотел принимать участие в съемках.

Отказались также Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Дон Джонсон. А не столь известный в то время Брюс Уиллис не побрезговал и попал в яблочко.



Нео («Матрица»)

Уилл Смит на момент начала съемок был известной звездой фильмов «Люди в черном» и «День независимости». Продюсеры «Матрицы» рассчитывали, что его участие в картине сделает ее очень прибыльной и рейтинговой. Но у актера попросту не нашлось времени на еще один большой проект.

Бэтмен («Бэтмен»)

Роль Бэтмена в первом фильме из серии об этом герое, который снимался в 1989 году, могла достаться Мелу Гибсону. Но актер решил, что фильм с таким сюжетом не станет успешным. И ошибся.

В ленте сыграл Майкл Китон, а кассовые сборы «Бэтмена» составили около 400 миллионов долларов.

Доктор Роберт Нэвилл («Я — легенда»)

Арнольд Шварценеггер должен был сыграть главную роль в этом фильме. Но со съемками затягивали. Продюсеры не очень верили, что мрачная лента с почти полным отсутствием диалогов в первой ее половине сможет стать успешной. В итоге сменился режиссер, а на главную роль взяли Уилла Смита.

Джек Воробей («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»)

Образ Джека Воробья писался специально для Хью Джекмана, хотя сейчас сложно вообразить в этой роли кого-то другого, кроме Джонни Деппа. Первый кандидат еще не был настолько известен за пределами родной Австарлии.

Режиссеры посчитали, что нужно предложить роль более популярному актеру, чтобы не прогадать. Тем не менее уже известные Джим Керри и Мэттью Макконахи от роли пирата отказались.

Актер может идти к своей роли долгим и извилистым путем. Он всегда получает то, что способен в данный момент осилить. И если какая-то роль ему не достается, значит, он к ней еще не готов или где-то его ждет вариант получше.

Как ты считаешь, стали бы эти фильмы настолько шедевральными, если бы в них сыграли другие актеры? Пиши ответ в комментариях.



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