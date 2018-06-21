11 женщин-знаменитостей, которых чуть не сгубило пьянство

История знает множество примеров того, как алкоголь опустил человека на дно жизни. И неважно, кем он является — крупным руководителем, бизнесменом, строителем, грузчиком или безработным. Алкоголь беспощадно разрушает любой организм.

Наиболее подвержены влиянию алкоголя хрупкие девушки, особенно те, кто остается сам на сам со своими проблемами. И сегодня мы поговорим об известных женщинах, которые по ошибке впустили зеленого змия в свою жизнь, но нашли в себе силы бросить пить. И новая трезвая жизнь их привлекает намного больше пьяного существования.

1. Адель

Девушка всегда обладала пышной фигурой, но комплексовать из-за веса она стала, только начав выступать на публике. Ее постоянно волновало, как она смотрится на сцене. А чтобы добавить храбрости, Адель нередко выпивала перед шоу. Переломный момент случился, когда певица забыла на сцене слова своей же песни. Это помогло ей остановиться и начать трезвую жизнь.



2. Бритни Спирс

Поп-принцесса Бритни инициировала развод с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, но после расставания впала в глубочайшую депрессию. Она брила голову, звонила в полицию с требованием привезти ей пиццу домой, растолстела и стала выпивать. Вскоре певицу даже лишили права видеться с детьми.

Но Бритни взяла себя в руки и теперь снова сияет от счастья, ведет здоровый образ жизни, занимается йогой и растит двух замечательных мальчиков.



3. Лера Кудрявцева

Телеведущая охотно рассказывает о своих экспериментах с алкоголем, в которых она погрязла после развода с Сергеем Ленюком. Женщина регулярно выпивала, чтобы скрасить одиночество и поднять настроение. Но вскоре заметила, что выпивка стала занимать всё больше места в ее мыслях, и решила остановиться. Теперь даже в праздники не пьет.

4. Дрю Бэрримор Став знаменитой в шесть лет, Дрю просто не могла определить, что хорошо, а что плохо, а мудрого наставника рядом не оказалось. В 9 лет малышка уже курила, через два года стала употреблять спиртное, а еще через год начала покуривать травку. Но когда актриса в 13 взялась за кокаин, ее решили спасать и отправили на реабилитацию.

Казалось, теперь всё должно было наладиться, но психика девочки не выдержала стольких испытаний, и в 14 лет Дрю попыталась покончить с собой.

Всё же работа психологов дала свои результаты: Дрю Бэрримор в 15 лет написала автобиографическую книгу о своих душевных метаниях и, высказавшись таким образом, нашла эмоциональное равновесие. Теперь она ведет здоровый образ жизни и чувствует себя вполне счастливой.



5. Келли Осборн

Имея пример отца — Оззи Осборна, а также подвергаясь постоянному вниманию и давлению со стороны СМИ, Келли уже в 18 лет регулярно выпивала. Девушка пристрастилась не только к алкоголю, но и к различным препаратам.

Позже она призналась, что преодолеть зависимость ей мешала слабая воля и отсутствие мотивации. По сути, девушку устраивало такое положение вещей. Но в 2009 году Келли стала усиленно тренироваться для выступления в шоу «Танцы со звездами», и это послужило такой необходимой мотивацией. Она сумела ограничить себя в еде и напитках — в результате похудела на 20 килограммов.

6. Кристин Дэвис

Это сейчас мы знаем актрису по откровенным ролям в сериалах, а в молодости Кристин была очень застенчивой девушкой. Чтобы как-то бороться со своими страхами она частенько выпивала. Дошло до того, что будущая звезда телеэкрана обратилась за помощью в общество анонимных алкоголиков. Под влиянием близких она сумела взять себя в руки.



7. Лили Аллен

Лили еще пару лет назад любила кутить ночи напролет. Она шутила, что любит выпивку несмотря на то, что выпивка не отвечает ей взаимностью. Такая «безответная» привязанность могла погубить певицу, но она вовремя остановилась. Даже неудачный брак и выкидыш не смогли ее сломать и вернуть к спиртному.

«Я пытаюсь взять контроль над своей жизнью и хочу сама нести за всё ответственность», — заявляет сейчас Лили, признаваясь, что всё еще борется с искушением.



8. Мелани Гриффит

Мелани начала увлекаться алкоголем и наркотиками еще в 18 лет, после первого брака. И только в 30 лет актриса попала в реабилитационный центр, когда переживала из-за второго развода.

Это было только началом борьбы за трезвость. Обезболивающие и другие лекарства Мелани умудрялась запивать спиртным. Спасителем для нее стал Антонио Бандерас, который помог актрисе выбраться с порочного круга.

9. Лариса Гузеева

Тягу к алкоголю в 25 лет Лариса заполучила в браке с первым мужем, который сам страдал от наркозависимости. Актриса пила и за компанию с любимым, и назло ему. Но вскоре поняла, что пьет еще и ради удовольствия. Она стала жестко себя контролировать и ограничивать в выпивке. В результате Лариса избавилась и от алкоголизма, и от непутевого супруга.

10. Лара Стоун

Модель всегда носила с собой фляжку со спиртным, которую откупоривала почти каждое утро. А в пьяном состоянии Лара становилась просто невменяемой: она оскорбляла окружающих, дралась. В 25 лет девушка легла в реабилитационную клинику и понемногу пришла в себя.

11. Джада Пинкетт-Смит

Джада любила выпивать в одиночестве. Нередко она ловила себя на мысли, что сидит на диване несчастная, пьяная и никому не нужная с двумя бутылками вина. Однажды она поняла, что проблема становится всё серьезнее. Это помогло ей остановиться.

Супруга Уилла Смита сейчас открыто говорит о пагубной привычке, которая съедала ее изнутри. И она очень гордится, что смогла побороть алкоголизм и вычеркнуть его из жизни.

Эти женщины большие молодцы, они сумели вовремя остановиться, признали проблему и начали борьбу за трезвую жизнь. Каждая из них может послужить примером для тысяч мужчин, которые регулярно выпивают, но не видят в этом ничего плохого, не признают свои проблемы и, конечно же, не приступают к их решению, заставляя страдать окружающих.

А как ты относишься к этим женщинам? Считаешь ли ты, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает? Выскажись в комментариях.



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