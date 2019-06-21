Малышева похвалилась, как 2 часа гуляла босиком по Москве



Телеведущая Елена Малыша 2 часа гуляла босиком по столице. Своим опытом она поделилась в Instagram.

По словам Малышевой, прогуляться без туфель она решила по пути домой. В итоге профессор преодолела 10,69 км.

«Сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал (всего!!!). И все-таки, я рада!» — написала телеведущая.

Малышева уточнила, компанию ей составил известный юрист Айдын Джебраилов, за что она выражает ему «задушевное спасибо». По ее мнению, Джебраилов проявил настоящее мужество и героизм.

Напомним, с 1997 года Малышева работает на Первом канале. Сначала она вела передачу «Здоровье», а с 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!». Малышева любит поднимать откровенные темы и часто отмечается противоречивыми высказываниями.

К примеру, в выпуске о гипотиреозе — она назвала детей, страдающих от этой болезни, кретинами. В заставке была использована фраза «Мой ребенок — идиот». В апреле этого года Малышева показала упражнения, которые нужно делать «для потрясающего секса».

Бурную реакцию вызвал и выпуск шоу с танцем и песней матки. Роль этого внутреннего органа исполнила актриса Светлана Галка.

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