Канделаки сообщила о своей диете и тренировках

20.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Канделаки сообщила о своей диете и тренировках
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», ведущая и журналист Тина Канделаки поведала о своем подходе к питанию и спортивным нагрузкам. По ее словам, она давно отказалась от мяса и мучного.

Телеведущая пожаловалась, что слишком быстро набирает вес, поэтому проделывает большую работу, в которой ей помогает персональный тренер.

«Мы про это очень много разговариваем с моим тренером Мишей Кузнецовым. Я очень быстро поправляюсь. Все дело в проценте жира. Есть девушки, как Светлана Бондарчук, у них 10-15% жира в организме, при таких показателях ты можешь есть и не толстеть. А для меня опустить процент жира до 15-16% — это целое искусство», — рассказала 43-летняя Канделаки.

Она обратила внимание, что в ее рацион входят рыба, авокадо, помидоры. Кроме того, журналист ест специальные гренки, пишет журнал Spletnik.

Канделаки рассказала, как поехала в отпуск в Испанию со своим хлебом, чтобы не поправиться от местного.

«На меня, конечно, все косо смотрели», — сказала продюсер спортивного телеканала, вспоминая о поездке в Мадрид.

Канделаки также отметила, что нет ни единой причины, чтобы не заниматься спортом. Регулярные физические нагрузки, по ее словам, помогают выглядеть лучше.

Ранее Тина Канделаки рассказала, как изменила свою внешность. По ее словам, она не прибегала к хирургическому вмешательству.

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