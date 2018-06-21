Робби Уильямс объяснил своей жест на церемонии открытия ЧМ-2018

Британский музыкант объяснил свой жест, который он показал по время выступления на открытии ЧМ-2018. «Во всём этом было важно не вызвать международный инцидент. И знаете что? Я справился», — цитирует его Joe.
По словам Уильямса, он просто показал, что осталась минута до стартового свистка.
«Я был под давлением, потому что оставалась всего одна минута, и я не знал, успею ли закончить за полминуты. Поэтому я начал обратный отсчёт. Я не доверяю сам себе, совершенно не знаю, что сделаю в любой момент», — добавил Уильямс.
Ранее режиссёр церемонии открытия ЧМ-2018 Илья Авербух объяснил неприличный жест Уильямса.
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