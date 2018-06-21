Энистон прокомментировала слухи о своей беременности

21.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Энистон прокомментировала слухи о своей беременностиАктриса прокомментировала сообщения СМИ о ее первой беременности. Слова Джен снова расстроили её преданных фанатов.

Дженнифер Энистон официально заявила, что не ждет рождения первенца и сейчас больше занята работой, нежели поиском новых романтических отношений. Поклонники актрисы были расстроены, так как ожидали, что 49-летняя звезда сериала «Друзья» все-таки решилась стать мамой.

Кроме того, связь разведенной актрисы с Брэдом Питтом опроверг и представитель Энистон Стивен Хавейн, который уже длительное время работает с Дженнифер. Напомним, что сама Дженнифер Энистон не расстроена тем, что не имеет детей, так как не считает это основным призванием женщины.

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