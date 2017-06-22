Комиссия по чрезвычайным ситуациям Саяногорска ввела комплекс жестких мер нахождения у водоемов

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Гибель 4-летнего ребенка на «лягушатнике» у Спасательной станции на водах, стала поводом для экстренного сбора членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об обстоятельствах трагедии, собравшимся рассказала председатель КЧС Нина Чванова.Любая трагедия, которая происходит с детьми, вызывает широкий резонанс и вынуждает власти принимать более жесткие меры к недопущению подобных ситуаций. Это же произошло и сегодня в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Субъекты профилактики по делам несовершеннолетних и отвечающее за безопасность горожан, уточнили комплекс мер, которые позволят снизить все риски происшествий у воды. Особое внимание нетрезвым отдыхающим, и родителям, которые в общественных местах злоупотребляют в присутствии детей.К слову семья погибшего накануне ребенка никогда не состояла на учетах ни у одного субъекта профилактики. Но произошло то, что произошло. К тому же, судя по тому, как ведут себя отдыхающие на том же карьере, не мудрено, если трагедия повторится.Полицейские и сотрудники Росгвардии специально на летний период изменили схему дислокации, чтобы чаще в маршруты патрулирования попадали места отдыха горожан у воды. Нарушителей правил поведения в общественных местах, особенно злоупотребляющих алкоголем, штрафуют, и будут штрафовать. Тем не менее, начальник полиции Олег Тугужеков, призвал отдыхающих быть бдительными к происходящему вокруг. И по любым фактам, будь то распития алкоголя или невнимания к детям у воды, звонить по 02.Тем временем с 10 июня на водоемах Саяногорска спасли уже 7 человек, трое из них дети. Особую обеспокоенность у членов КЧС так же вызывает и другой объект. Это фонтан в городском сквере, где каждое лето как на пляже купаются сотни детей.Меры административного воздействия к тем, кто купается в фонтане, останутся прежними, как и в прошлом году. За шалости детей родители будут отвечать рублем.







