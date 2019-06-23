Ленина сообщила, как Алибасова пытались посадить на наркотики



Писательница и светская львица, близкая подруга музыкального продюсера Бари Алибасова Лена Ленина сообщила, что его пытались посадить на наркотики.

Ленина сообщила, что провела обстоятельную беседу с Алибасовым несколько часов назад. Она извинилась перед артистом, что не смогла его лично посетить в больнице, так как все лето проведет во Франции. По словам писательницы, Алибасову становится с каждым часом намного легче.

«С момента неудачного глотка жидкости для прочистки труб он решил пойти дальше и зачистить свое окружение. Давно было пора», — сказала близкая подруга продюсера в комментарии Kp.Ru.

По ее словам, первым делом после выписки Алибасов, «уязвленный алчностью собственного сына, выгнал бездельника из дома с криками «Вор! Вон отсюда!». Ленина призналась, что артист пригрозил сыну лишить его наследства.

«Очень своевременно. Пока сынок с адвокатами не выставил отца из собственной квартиры, пользуясь тем, что отец оформил на него половину собственности», — объяснила она.

Ленина отметила, что «то ли массажистка, то ли диетолог, то ли иглоукалыватель» также попали под горячую руку продюсера, приходящего в сознание и обретающего ясность ума. Последняя, по словам подруги Алибасова, назвала себя лечащим врачом продюсера.

«Самопровозглашенный «врач» зачастила с укольчиками к Бари после выписки и по несколько раз в день колола ему неизвестные препараты. Но флакончики от уколов тщательно собирала и уносила с собой. Бари испугался наркотической зависимости, которую начал чувствовать. Он решил, что она хочет, как врач Майкла Джексона, сделать его зависимым от своих укольчиков. Ради пиара», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, в настоящее время артист набирает новый состав для группы «На-На» и готовится к съемкам специальной программы.

Ранее Алибасов лично рассказал о состоянии своего здоровья и опроверг заявления СМИ о его голодании.



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