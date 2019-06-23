Фанатов восхитил архивный снимок с 16-летней Высоцкой

23.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Фанатов восхитил архивный снимок с 16-летней Высоцкой
Российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая показала фанатам архивный снимок, на котором запечатлена в 16 лет с гитарой в руках.

Публикация появилась на странице артистки в социальной сети Instagram. В подписи к фотографии Высоцкая рассказала, что снимок был сделан в Баку.

Согласно хэштегам, которые оставила актриса, она готовится к премьере театральной постановки «Сцены из супружеской жизни», которая пройдет во МХАТ имени Горького субботним вечером.

«Щас спою! Вернее сыграю! Не на гитаре», — написала Высоцкая.

Поклонников архивный снимок с 16-летней Высоцкой привел в восторг. Они обратили внимание на красоту актрисы и поблагодарили за ее творческую деятельность.

«Юля, вы красавица!!!» — восхитилась milaia5428.

Стоит отметить, что в новом спектакле Высоцкая выйдет на сцену вместе со знаменитым актером Александром Домогаровым. Постановку, созданную по киносценарию Ингмара Бергмана, летом прошлого года показали в Неаполе, теперь она будет представлена столичной публике.

Напомним, в начале июня артистка отдыхала на берегу Атлантического океана. В социальных сетях она решила порадовать своих поклонников и рассказать о путешествии. Высоцкая опубликовала в Instagram откровенную фотографию в купальнике на фоне океана.

Поклонники восхитились ее стройной фигурой и отметили, что Высоцкая в 45 лет очень хорошо выглядит. Именно спорт, по ее словам, позволяет держать себя в форме и пребывать всегда в хорошем настроении.

Фанатов восхитил архивный снимок с 16-летней Высоцкой

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 3 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Фанатов восхитил архивный снимок с 16-летней Высоцкой"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,242