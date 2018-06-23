Поклонники поражены сходством Сергея Лазарева и Лионеля Месси

Певец пожелал своему "футбольному двойнику" удачи в матчах на ЧМ.

О сходстве Сергея Лазарева и знаменитого футболиста Лионели Месси стали говорить фанаты певца еще в начале ЧМ мира по футболу. 30-летний спортсмен и 35-летний музыкальный исполнитель действительно с некоторых ракурсов имеют много общего.

«Меня засыпали сообщениями о том , что мы похожи с Месси! Особенно сейчас в период чемпионата мира по футболу!! Ну, не знаю!! Что, правда похожи? Может он мой звездный дальний родственник? ну, удачи тебе сегодня, братишка», — написал в своем микроблоге Сергей Лазарев и выложил коллажи, на которых он сопоставлен со знаменитым аргентинским футболистов.

Однако пожелание удачи Лазарева своему «двойнику» не помогли. Сборную Аргентины «разбомбила» команда Хорватии. Звездный спортсмен даже не мог сдержаться на поле и несколько раз становился зачинщиком драки. Правда, до серьезного рукоприкладства дело не дошло.



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