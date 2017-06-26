Субсидиарная ответственность при банкротстве: новые правила

Скоро в законодательстве РФ и правовой практике появятся новые изменения. 28 июня 2017 году вступают в законную силу новеллы законопроекта № 488-ФЗ от 28.12.2016 года, которыми предусмотрены новые правила привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве. Рассмотрим, к чему это приведет.

Увеличение сроков исковой давности

Новые правила предусматривают увеличение сроков исковой давности при подаче иска в суд, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности контролирующие лица. Сейчас эти сроки составляют один год, но изменения в закон продляют их до трех лет. При этом, правило о применении субсидиарной ответственности можно применять не позже трех лет с момента банкротства компании или же в ситуации, которая предусмотрена п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, но не позже трех лет после завершения конкурсного производства.

Привлечение к ответственности – новые правила

Раньше учредителей и руководителей компании-должника можно было привлечь к юридической ответственности лишь в рамках проведения процедуры банкротства. Но по новым правилам этих лиц можно привлечь субсидиарно после ликвидации компании и исключения ее из ЕГРЮЛ. И неважно - проводилась ли процедура банкротства. Основным поводом для привлечения к ответственности станут неправильные действия руководителей или учредителей и их недобросовестность, что привело к задолженности.

Если процедура банкротства не состоялась, то контролирующие лица привлекаются к ответственности:

- при возврате судом иска;

- если процедура банкротства прекратилась при невозможности финансирования.

Изменение механизма взыскания с контролирующих лиц

Сейчас при привлечении контролирующих лиц субсидиарно подлежащие взысканию средства входят в общую конкурсную массу и могут быть переданы как отступное или проданы на торгах. Но теперь суд определит конкретную сумму, подлежащую взысканию в пользу каждого кредитора, получающего исполнительный лист.

Что говорят эксперты?

Арбитражный управляющий и руководитель компании «Крусс Консалтинг» Евгений Крусс отметил, что правовые нормы об ответственности по долгам ужесточаются, так как только эффективный правовой механизм поможет в стабилизации экономики и нормальном гражданском обороте при работе с должниками. Уходят в прошлое времена «серой» ликвидации. Теперь финансовые проблемы в сфере предпринимательства будут решаться с учетом интересов и кредитора, и должника.

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